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  4. Ибрагимович вынес вердикт Месси после поражения сборной Аргентины
Чемпионат мира
20 июля 2026, 08:41 |
549
0

Ибрагимович вынес вердикт Месси после поражения сборной Аргентины

Именитый экс-футболист отметил невероятную игру сборной Испании в финале ЧМ-2026

20 июля 2026, 08:41 |
549
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Ибрагимович вынес вердикт Месси после поражения сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Именитый шведский экс-футболист Златан Ибрагимович прокомментировал победу сборной Испании в финале чемпионата мира и отметил неудачную игру аргентинца Лионеля Месси:

«Я защищал Месси годами, потому что в самые ответственные моменты он обычно находит способ оставить свой след. Но сегодня вечером я его почти не видел. Это был не тот Месси, который вытаскивал Аргентину из сложных ситуаций на предыдущих турнирах. Испания позаботилась об этом.

Люди будут винить Месси, потому что так бывает, когда ты – самая известная фигура на поле, но я в первую очередь смотрю на Испанию. Они не просто опекали его, они душили его.

Каждый раз, когда он получал мяч, вокруг него находились два или три испанских игрока. Они не давали ему пространства, не давали ритма и не давали возможности контролировать игру.

Разница между этим финалом и другими была проста. В предыдущих играх Месси всегда находил один момент, один пас, один дриблинг, один волшебный момент, который все менял. Сегодня вечером этого момента не было. Испания не позволила ему появиться. Они уважали его, но никогда не боялись.

Когда люди будут говорить об этом финале, они вспомнят победный гол Феррана Торреса, вспомнят, как Ламин Ямаль терроризировал защитников, и вспомнят, как Испания подняла над головой трофей.

Но одна из главных причин, по которой Испания стала чемпионами мира, заключается в том, что они заставили величайшего игрока своего поколения выглядеть обычным на протяжении 120 минут. Такое почти никогда не случается», – резюмировал Златан.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу Златан Ибрагимович Лионель Месси
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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