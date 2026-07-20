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Чемпионат мира
20 июля 2026, 04:31 | Обновлено 20 июля 2026, 04:33
817
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Никто его не ждал. Трамп был освистан фанатами в финале ЧМ-2026

Персона Дональда вызывала неприязнь

20 июля 2026, 04:31 | Обновлено 20 июля 2026, 04:33
817
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Никто его не ждал. Трамп был освистан фанатами в финале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп
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Президента США Дональда Трампа «тепло» встретили в финале ЧМ-2026, в котором сошлись сборные Испании и Аргентины.

Матч завершился победой сборной Испании (1:0), после чего Дональд отправился на церемонию награждения.

Как только Трамп вышел на газон «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси, трибуны встретили его громким свистом.

Появление президента США вызвало негативную реакцию болельщиков, которые освистали его.

Несмотря на такую реакцию трибун, Трамп вместе с президентом ФИФА принял участие в церемонии награждения футболистов.

Кроме Дональда на церемонии присутствовали и другие официальные лица: президент Мексики и премьер-министр Канады.

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Джанни Инфантино сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу награждение Дональд Трамп ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина фанаты
Андрей Витренко Источник: AS
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Найшанованішим гостем був 👑🇪🇸Король Іспанії та його милі принцеси! Вони не дарма прилетіли на фінал!😇
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