Никто его не ждал. Трамп был освистан фанатами в финале ЧМ-2026

Президента США Дональда Трампа «тепло» встретили в финале ЧМ-2026, в котором сошлись сборные Испании и Аргентины.

Матч завершился победой сборной Испании (1:0), после чего Дональд отправился на церемонию награждения.

Как только Трамп вышел на газон «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси, трибуны встретили его громким свистом.

Появление президента США вызвало негативную реакцию болельщиков, которые освистали его.

Несмотря на такую реакцию трибун, Трамп вместе с президентом ФИФА принял участие в церемонии награждения футболистов.

Кроме Дональда на церемонии присутствовали и другие официальные лица: президент Мексики и премьер-министр Канады.