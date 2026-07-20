Никто его не ждал. Трамп был освистан фанатами в финале ЧМ-2026
Персона Дональда вызывала неприязнь
Президента США Дональда Трампа «тепло» встретили в финале ЧМ-2026, в котором сошлись сборные Испании и Аргентины.
Матч завершился победой сборной Испании (1:0), после чего Дональд отправился на церемонию награждения.
Как только Трамп вышел на газон «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси, трибуны встретили его громким свистом.
Появление президента США вызвало негативную реакцию болельщиков, которые освистали его.
Несмотря на такую реакцию трибун, Трамп вместе с президентом ФИФА принял участие в церемонии награждения футболистов.
Кроме Дональда на церемонии присутствовали и другие официальные лица: президент Мексики и премьер-министр Канады.
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