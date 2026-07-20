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  4. Тони Кроос жестко отреагировал на поражение Аргентины в финале ЧМ-2026
Чемпионат мира
20 июля 2026, 19:27 | Обновлено 20 июля 2026, 20:44
1585
0

Тони Кроос жестко отреагировал на поражение Аргентины в финале ЧМ-2026

Немец оставил пост в социальных сетях

20 июля 2026, 19:27 | Обновлено 20 июля 2026, 20:44
1585
0
Тони Кроос жестко отреагировал на поражение Аргентины в финале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высказался по поводу финального матча чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Испанией.

По окончании матча легендарный немецкий полузащитник опубликовал короткий пост в социальных сетях.

«Футбол победил», – написал Кроос.

19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.

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Тони Кроос Лионель Месси сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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