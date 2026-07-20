Тони Кроос жестко отреагировал на поражение Аргентины в финале ЧМ-2026

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высказался по поводу финального матча чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Испанией.

По окончании матча легендарный немецкий полузащитник опубликовал короткий пост в социальных сетях.

«Футбол победил», – написал Кроос.

19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.