Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пример для других. Нидерланды выиграли особенную награду на ЧМ-2026
Чемпионат мира
20 июля 2026, 05:29 | Обновлено 20 июля 2026, 05:30
1622
0

Пример для других. Нидерланды выиграли особенную награду на ЧМ-2026

Европейцы придерживались правил честной игры

20 июля 2026, 05:29 | Обновлено 20 июля 2026, 05:30
1622
0
Пример для других. Нидерланды выиграли особенную награду на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Нидерландов заняла первое место в номинации FIFA Fair Play Award на чемпионате мира 2026.

После завершения исторического турнира ФИФА объявила победителей индивидуальных и специальных наград.

Несмотря на вылет уже на стадии 1/16 финала после поражения от Марокко, сборная Нидерландов всё же удостоилась престижного признания.

По мнению ФИФА, именно нидерландцы лучше всех продемонстрировали принципы честной игры, уважение к соперникам и судьям, а также соблюдение правил турнира.

Важную роль в определении победителя сыграла и дисциплина команды: за четыре матча футболисты Нидерландов получили всего три желтые карточки.

По теме:
Скалони шокировал словами после поражения в финале ЧМ-2026
Луис де ла Фуэнте – самый возрастной тренер, выигравший чемпионат мира
Никто его не ждал. Трамп был освистан фанатами в финале ЧМ-2026
ЧМ-2026 по футболу ФИФА сборная Нидерландов по футболу
Андрей Витренко Источник: ФИФА
Оцените материал
(42)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стена в воротах. Мартинес установил рекорд по количеству сейвов в финале ЧМ
Футбол | 20 июля 2026, 04:43 0
Стена в воротах. Мартинес установил рекорд по количеству сейвов в финале ЧМ
Стена в воротах. Мартинес установил рекорд по количеству сейвов в финале ЧМ

Аргентинский вратарь 11 раз спас команду

ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
Волейбол | 20 июля 2026, 01:40 12
ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций

«Сине-желтые» сыграют в «Финале восьми»

Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Волейбол | 19.07.2026, 09:35
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
Футбол | 19.07.2026, 08:13
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
Волейбол | 19.07.2026, 19:35
Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
19.07.2026, 07:17 3
Бокс
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
18.07.2026, 10:57 44
Футбол
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
19.07.2026, 22:22 4
Бокс
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
18.07.2026, 10:13 28
Футбол
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
19.07.2026, 09:12 3
Бокс
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
19.07.2026, 03:05 16
Футбол
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
18.07.2026, 08:43 16
Волейбол
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
18.07.2026, 07:24 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем