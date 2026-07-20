Пример для других. Нидерланды выиграли особенную награду на ЧМ-2026
Европейцы придерживались правил честной игры
Сборная Нидерландов заняла первое место в номинации FIFA Fair Play Award на чемпионате мира 2026.
После завершения исторического турнира ФИФА объявила победителей индивидуальных и специальных наград.
Несмотря на вылет уже на стадии 1/16 финала после поражения от Марокко, сборная Нидерландов всё же удостоилась престижного признания.
По мнению ФИФА, именно нидерландцы лучше всех продемонстрировали принципы честной игры, уважение к соперникам и судьям, а также соблюдение правил турнира.
Важную роль в определении победителя сыграла и дисциплина команды: за четыре матча футболисты Нидерландов получили всего три желтые карточки.
The Netherlands are the winners of the FIFA Fair Play Award presented by @mcdonalds 🤝🏆 pic.twitter.com/n1XirS0q9m— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
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