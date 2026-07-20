Пример для других. Нидерланды выиграли особенную награду на ЧМ-2026

Сборная Нидерландов заняла первое место в номинации FIFA Fair Play Award на чемпионате мира 2026.

После завершения исторического турнира ФИФА объявила победителей индивидуальных и специальных наград.

Несмотря на вылет уже на стадии 1/16 финала после поражения от Марокко, сборная Нидерландов всё же удостоилась престижного признания.

По мнению ФИФА, именно нидерландцы лучше всех продемонстрировали принципы честной игры, уважение к соперникам и судьям, а также соблюдение правил турнира.

Важную роль в определении победителя сыграла и дисциплина команды: за четыре матча футболисты Нидерландов получили всего три желтые карточки.