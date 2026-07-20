Ямаль выступил с заявлением после победы над Месси на ЧМ-2026
Ламин выступил с лаконичным обращением
Ламин Ямаль поделился эмоциями после победы сборной Испании на чемпионате мира-2026.
Камеры трансляции запечатлели момент, когда молодой испанец после завоевания трофея обратился к ним со словами: «Ещё один, ещё один».
Теперь на счету Ямаля победа на Евро и на чемпионате мира!
19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стадиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Lamine Yamal to the camera: "Another one, another one." 🏆🏆 pic.twitter.com/jWWkXlWP8g— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 19, 2026
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