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  4. Ямаль выступил с заявлением после победы над Месси на ЧМ-2026
Чемпионат мира
20 июля 2026, 06:54 |
405
0

Ямаль выступил с заявлением после победы над Месси на ЧМ-2026

Ламин выступил с лаконичным обращением

20 июля 2026, 06:54 |
405
0
Ямаль выступил с заявлением после победы над Месси на ЧМ-2026
Ламин Ямаль
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Ламин Ямаль поделился эмоциями после победы сборной Испании на чемпионате мира-2026.

Камеры трансляции запечатлели момент, когда молодой испанец после завоевания трофея обратился к ним со словами: «Ещё один, ещё один».

Теперь на счету Ямаля победа на Евро и на чемпионате мира!

19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стадиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.

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Ламин Ямаль сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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