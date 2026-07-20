Ямаль выступил с заявлением после победы над Месси на ЧМ-2026

Ламин Ямаль поделился эмоциями после победы сборной Испании на чемпионате мира-2026.

Камеры трансляции запечатлели момент, когда молодой испанец после завоевания трофея обратился к ним со словами: «Ещё один, ещё один».

Теперь на счету Ямаля победа на Евро и на чемпионате мира!

19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стадиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.