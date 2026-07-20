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Чемпионат мира
20 июля 2026, 03:55 | Обновлено 20 июля 2026, 03:56
27
0

В компании Зидана. Энцо Фернандес пополнил список удаленных в финалах ЧМ

За всю историю мундиаля было показано всего 6 красных карточек в финалах

20 июля 2026, 03:55 | Обновлено 20 июля 2026, 03:56
27
0
В компании Зидана. Энцо Фернандес пополнил список удаленных в финалах ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес вошел в список неудачников в финалах чемпионатов мира.

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На 90+3-й минуте матча с Испанией Энцо получил вторую желтую карточку за жесткий фол и был удален с поля.

Без Фернандеса аргентинская команда проиграла в овертайме со счетом 0:1.

Энцо стал шестым футболистом, которому показали красную карточку в финале ЧМ.

Впервые удаление в финале произошло в матче Аргентины против ФРГ: два аргентинца, Педро Монсон и Густаво Десотти, покинули поле. Потеря игроков привела к поражению Аргентины (0:1).

В то же время самой громкой стала красная карточка Зинедина Зидана в финале ЧМ-2006 против Италии. Легендарный француз ударил головой в грудь Марко Матерацци. Зидан был удален, а его сборная проиграла по пенальти (1:1, 4:6 по пен).

Все футболисты, которые были удалены в финалах ЧМ:

  • Педро Монсон – Аргентина против ФРГ, 1990
  • Густаво Десотти – Аргентина против ФРГ, 1990
  • Марсель Десайи – Франция против Бразилии, 1998
  • Зинедин Зидан – Франция против Италии, 2006
  • Джон Хейтинга – Нидерланды против Испании, 2010
  • Энцо Фернандес – Аргентина против Испании, 2026
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Андрей Витренко Источник: Opta
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