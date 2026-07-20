В компании Зидана. Энцо Фернандес пополнил список удаленных в финалах ЧМ
За всю историю мундиаля было показано всего 6 красных карточек в финалах
Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес вошел в список неудачников в финалах чемпионатов мира.
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На 90+3-й минуте матча с Испанией Энцо получил вторую желтую карточку за жесткий фол и был удален с поля.
Без Фернандеса аргентинская команда проиграла в овертайме со счетом 0:1.
Энцо стал шестым футболистом, которому показали красную карточку в финале ЧМ.
Впервые удаление в финале произошло в матче Аргентины против ФРГ: два аргентинца, Педро Монсон и Густаво Десотти, покинули поле. Потеря игроков привела к поражению Аргентины (0:1).
В то же время самой громкой стала красная карточка Зинедина Зидана в финале ЧМ-2006 против Италии. Легендарный француз ударил головой в грудь Марко Матерацци. Зидан был удален, а его сборная проиграла по пенальти (1:1, 4:6 по пен).
Все футболисты, которые были удалены в финалах ЧМ:
- Педро Монсон – Аргентина против ФРГ, 1990
- Густаво Десотти – Аргентина против ФРГ, 1990
- Марсель Десайи – Франция против Бразилии, 1998
- Зинедин Зидан – Франция против Италии, 2006
- Джон Хейтинга – Нидерланды против Испании, 2010
- Энцо Фернандес – Аргентина против Испании, 2026
Players to get sent off in a World Cup final:— Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 19, 2026
Pedro Monzón - Argentina vs West Germany, 1990
Gustavo Dezotti - Argentina vs West Germany, 1990
Marcel Desailly - France vs Brazil, 1998
Zinedine Zidane - France vs Italy, 2006
John Heitinga - Netherlands vs Spain, 2010
Enzo… pic.twitter.com/xe5tdsrtxA
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