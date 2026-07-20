ФОТО. Месси требовал удаления соперника. Тот прикрыл рот рукой
Однако судья Славко Винчич не увидел нарушения со стороны Марка Кукурельи
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси требовал красную карточку для испанского защитника Марка Кукурельи в финале ЧМ-2026.
На последних минутах основного времени Марк прикрыл рот рукой, пытаясь что-то объяснить Лионелю.
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Месси не стал терять времени и сразу обратился к судье Славко Винчичу. Аргентинец просил удалить соперника, указывая на нарушение.
В апреле 2026 года IFAB утвердила «правило Винисиуса», согласно которому прикрывание рта рукой карается красной карточкой.
На ЧМ-2026 это правило уже было применено в матче между Турцией и Парагваем, когда Мигель Альмирон покинул поле из-за прикрывания рта.
Однако в ситуации с Марком судья решил не наказывать защитника и продолжить игру.
Аргентинцы в меньшинстве из-за удаления Энцо Фернандеса продержались до овертаймов, где в итоге и проиграли (0:1).
ФОТО. Месси требовал удаления соперника. Тот прикрыл рот рукой
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