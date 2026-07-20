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Чемпионат мира
20 июля 2026, 03:24 | Обновлено 20 июля 2026, 03:26
196
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ФОТО. Месси требовал удаления соперника. Тот прикрыл рот рукой

Однако судья Славко Винчич не увидел нарушения со стороны Марка Кукурельи

20 июля 2026, 03:24 | Обновлено 20 июля 2026, 03:26
196
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ФОТО. Месси требовал удаления соперника. Тот прикрыл рот рукой
Getty Images/Global Images Ukraine
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси требовал красную карточку для испанского защитника Марка Кукурельи в финале ЧМ-2026.

На последних минутах основного времени Марк прикрыл рот рукой, пытаясь что-то объяснить Лионелю.

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Месси не стал терять времени и сразу обратился к судье Славко Винчичу. Аргентинец просил удалить соперника, указывая на нарушение.

В апреле 2026 года IFAB утвердила «правило Винисиуса», согласно которому прикрывание рта рукой карается красной карточкой.

На ЧМ-2026 это правило уже было применено в матче между Турцией и Парагваем, когда Мигель Альмирон покинул поле из-за прикрывания рта.

Однако в ситуации с Марком судья решил не наказывать защитника и продолжить игру.

Аргентинцы в меньшинстве из-за удаления Энцо Фернандеса продержались до овертаймов, где в итоге и проиграли (0:1).

ФОТО. Месси требовал удаления соперника. Тот прикрыл рот рукой

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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