Капитан сборной Аргентины Лионель Месси требовал красную карточку для испанского защитника Марка Кукурельи в финале ЧМ-2026.

На последних минутах основного времени Марк прикрыл рот рукой, пытаясь что-то объяснить Лионелю.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Месси не стал терять времени и сразу обратился к судье Славко Винчичу. Аргентинец просил удалить соперника, указывая на нарушение.

В апреле 2026 года IFAB утвердила «правило Винисиуса», согласно которому прикрывание рта рукой карается красной карточкой.

На ЧМ-2026 это правило уже было применено в матче между Турцией и Парагваем, когда Мигель Альмирон покинул поле из-за прикрывания рта.

Однако в ситуации с Марком судья решил не наказывать защитника и продолжить игру.

Аргентинцы в меньшинстве из-за удаления Энцо Фернандеса продержались до овертаймов, где в итоге и проиграли (0:1).

ФОТО. Месси требовал удаления соперника. Тот прикрыл рот рукой