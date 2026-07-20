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  4. Тренер Испании назвал главного виновника тяжелой победы над Аргентиной
Чемпионат мира
20 июля 2026, 02:10 |
549
0

Тренер Испании назвал главного виновника тяжелой победы над Аргентиной

Луис де ла Фуэнте отметил Эмилиано Мартинеса

20 июля 2026, 02:10 |
549
0
Тренер Испании назвал главного виновника тяжелой победы над Аргентиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Аргентиной в финале чемпионата мира-2026.

По словам наставника, у его команды было больше шансов решить исход матча ещё до окончания основного времени, однако вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес неоднократно спасал свою сборную.

«Этот матч должен был решиться гораздо раньше. Но Эмилиано Мартинес не позволил этому случиться», — заявил де ла Фуэнте.

Напомним, финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной завершился победой «Фурии Рохи» со счётом 1:0. Единственный гол в дополнительное время на 106-й минуте забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

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Луис де ла Фуэнте сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина
Дмитрий Олийченко Источник: DAZN
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