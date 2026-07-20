Испания завоевала второй титул чемпиона мира. А сколько у Аргентины?

Финальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины состоялся 19 июля. Обладатель трофея определился лишь в дополнительное время.

Матч, который принимал «МетЛайф Стадиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США), завершился без голов в течение основных 90 минут, поэтому команды продолжили борьбу в дополнительное время.

Героем финала стал нападающий «Барселоны» Ферран Торрес. На 106-й минуте испанец забил решающий гол, который обеспечил его сборной минимальную победу над Аргентиной со счётом 1:0 и чемпионский титул.

По окончании матча Испания во второй раз стала чемпионом мира!

У Аргентины осталось три победы, а лидером по количеству золотых медалей является Бразилия, у которой пять триумфов.