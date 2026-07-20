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  4. Испания завоевала второй титул чемпиона мира. А сколько у Аргентины?
Чемпионат мира
20 июля 2026, 01:25 |
566
0

Испания завоевала второй титул чемпиона мира. А сколько у Аргентины?

Испанская команда одержала победу со счётом 1:0

20 июля 2026, 01:25 |
566
0
Испания завоевала второй титул чемпиона мира. А сколько у Аргентины?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании
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Финальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины состоялся 19 июля. Обладатель трофея определился лишь в дополнительное время.

Матч, который принимал «МетЛайф Стадиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США), завершился без голов в течение основных 90 минут, поэтому команды продолжили борьбу в дополнительное время.

Героем финала стал нападающий «Барселоны» Ферран Торрес. На 106-й минуте испанец забил решающий гол, который обеспечил его сборной минимальную победу над Аргентиной со счётом 1:0 и чемпионский титул.

По окончании матча Испания во второй раз стала чемпионом мира!

У Аргентины осталось три победы, а лидером по количеству золотых медалей является Бразилия, у которой пять триумфов.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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