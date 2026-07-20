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20 июля 2026, 01:15 | Обновлено 20 июля 2026, 02:01
1106
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«Худшая церемония в истории». Фанаты разгромили шоу перед финалом ЧМ

Зрители заявили, что даже болельщики на трибунах выглядели скучающими

20 июля 2026, 01:15 | Обновлено 20 июля 2026, 02:01
1106
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«Худшая церемония в истории». Фанаты разгромили шоу перед финалом ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. iShowSpeed
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Перед финалом чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины на стадионе «Метлайф» состоялась торжественная церемония закрытия турнира.

В шоу приняли участие известные исполнители и звезды соцсетей, среди которых Post Malone, Робби Уильямс, Николь Шерзингер и iShowSpeed. К предматчевой программе также присоединился голливудский актер Том Круз.

Однако масштабное представление не впечатлило футбольных болельщиков. Зрители массово раскритиковали церемонию в социальных сетях, назвав ее скучной и неудачной.

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«Худшая церемония закрытия в истории. Даже фанаты выглядят скучающими», – написал один из пользователей.

«Я плачу от того, насколько ужасной и безобразной была эта церемония», – добавил другой болельщик.

Еще один фанат назвал шоу «совершенно невпечатляющим», а другой пошутил, что публика на стадионе «была в невероятно умеренном восторге».

Часть зрителей вообще пропустила церемонию из-за огромных очередей возле стадиона. Из-за усиленных мер безопасности некоторым болельщикам пришлось ждать более двух часов, чтобы попасть на свои места.

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фото чемпионат мира по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
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Нам америкоское шоу не понять.
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