«Худшая церемония в истории». Фанаты разгромили шоу перед финалом ЧМ
Зрители заявили, что даже болельщики на трибунах выглядели скучающими
Перед финалом чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины на стадионе «Метлайф» состоялась торжественная церемония закрытия турнира.
В шоу приняли участие известные исполнители и звезды соцсетей, среди которых Post Malone, Робби Уильямс, Николь Шерзингер и iShowSpeed. К предматчевой программе также присоединился голливудский актер Том Круз.
Однако масштабное представление не впечатлило футбольных болельщиков. Зрители массово раскритиковали церемонию в социальных сетях, назвав ее скучной и неудачной.
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«Худшая церемония закрытия в истории. Даже фанаты выглядят скучающими», – написал один из пользователей.
«Я плачу от того, насколько ужасной и безобразной была эта церемония», – добавил другой болельщик.
Еще один фанат назвал шоу «совершенно невпечатляющим», а другой пошутил, что публика на стадионе «была в невероятно умеренном восторге».
Часть зрителей вообще пропустила церемонию из-за огромных очередей возле стадиона. Из-за усиленных мер безопасности некоторым болельщикам пришлось ждать более двух часов, чтобы попасть на свои места.
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