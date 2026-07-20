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  4. ФОТО. Лицо и эмоции Месси после победного гола Испании в финале ЧМ-2026
Чемпионат мира
20 июля 2026, 05:44 |
2101
0

ФОТО. Лицо и эмоции Месси после победного гола Испании в финале ЧМ-2026

Торрес принес победу «Красной фурии»

20 июля 2026, 05:44 |
2101
0
ФОТО. Лицо и эмоции Месси после победного гола Испании в финале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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19 июля состоялся финальный матч чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Испании с минимальным счётом обыграла Аргентину.

Финальная встреча прошла на стадионе «МетЛайф Стедиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Основное время не определило победителя — команды не смогли открыть счёт.

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Судьбу чемпионского титула решило дополнительное время. На 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил единственный гол в матче и принес испанцам победу со счётом 1:0.

Телекамеры запечатлели эмоции капитана сборной Аргентины Лионеля Месси после решающего гола Торреса.

ФОТО. Лицо и эмоции Месси после решающего гола Испании в финале ЧМ-2026

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Лионель Месси сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина Ферран Торрес фото
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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