ФОТО. Лицо и эмоции Месси после победного гола Испании в финале ЧМ-2026

19 июля состоялся финальный матч чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Испании с минимальным счётом обыграла Аргентину.

Финальная встреча прошла на стадионе «МетЛайф Стедиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Основное время не определило победителя — команды не смогли открыть счёт.

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Судьбу чемпионского титула решило дополнительное время. На 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил единственный гол в матче и принес испанцам победу со счётом 1:0.

Телекамеры запечатлели эмоции капитана сборной Аргентины Лионеля Месси после решающего гола Торреса.

ФОТО. Лицо и эмоции Месси после решающего гола Испании в финале ЧМ-2026