ФОТО. Лицо и эмоции Месси после победного гола Испании в финале ЧМ-2026
Торрес принес победу «Красной фурии»
19 июля состоялся финальный матч чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Испании с минимальным счётом обыграла Аргентину.
Финальная встреча прошла на стадионе «МетЛайф Стедиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Основное время не определило победителя — команды не смогли открыть счёт.
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Судьбу чемпионского титула решило дополнительное время. На 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил единственный гол в матче и принес испанцам победу со счётом 1:0.
Телекамеры запечатлели эмоции капитана сборной Аргентины Лионеля Месси после решающего гола Торреса.
ФОТО. Лицо и эмоции Месси после решающего гола Испании в финале ЧМ-2026
Leo Messi after Spain’s goal. 💔🇦🇷 pic.twitter.com/eRhjbuon8h— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2026
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