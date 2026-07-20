Месси отреагировал на поражение Аргентины от Испании в финале ЧМ-2026
Аргентинец не сдержал слёз
19 июля сборные Испании и Аргентины встретились в финале чемпионата мира-2026, чтобы определить нового чемпиона планеты.
Основное время матча, который состоялся на стадионе «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США), завершилось нулевой ничьей. Из-за отсутствия забитых мячей команды продолжили борьбу в дополнительное время.
Победу и титул сборной Испании принес нападающий «Барселоны» Ферран Торрес. На 106-й минуте он отличился результативным ударом, который стал единственным в матче и принес испанцам победу со счётом 1:0.
По окончании матча звезда сборной Аргентины не сдержал слёз. Лионель Месси проиграл свой второй финал чемпионата мира из трёх.
🚨 𝗡𝗘𝗪: LEO MESSI IS IN TEARS RIGHT NOW. pic.twitter.com/pmFSXgE31m— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 19, 2026
📸 - LIONEL MESSI IS NOW CRYING A LOT!— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 19, 2026
HE IS REALIZING THAT IT'S OVER! pic.twitter.com/vbCIpadIiK
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: LIONEL MESSI HAS STARTED CRYING! pic.twitter.com/PorxRvYfqs— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 19, 2026
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