Месси отреагировал на поражение Аргентины от Испании в финале ЧМ-2026

19 июля сборные Испании и Аргентины встретились в финале чемпионата мира-2026, чтобы определить нового чемпиона планеты.

Основное время матча, который состоялся на стадионе «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США), завершилось нулевой ничьей. Из-за отсутствия забитых мячей команды продолжили борьбу в дополнительное время.

Победу и титул сборной Испании принес нападающий «Барселоны» Ферран Торрес. На 106-й минуте он отличился результативным ударом, который стал единственным в матче и принес испанцам победу со счётом 1:0.

По окончании матча звезда сборной Аргентины не сдержал слёз. Лионель Месси проиграл свой второй финал чемпионата мира из трёх.

🚨 𝗡𝗘𝗪: LEO MESSI IS IN TEARS RIGHT NOW. pic.twitter.com/pmFSXgE31m — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 19, 2026

📸 - LIONEL MESSI IS NOW CRYING A LOT!



HE IS REALIZING THAT IT'S OVER! pic.twitter.com/vbCIpadIiK — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 19, 2026