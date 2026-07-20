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Чемпионат мира
20 июля 2026, 01:39 | Обновлено 20 июля 2026, 01:40
994
2

Месси отреагировал на поражение Аргентины от Испании в финале ЧМ-2026

Аргентинец не сдержал слёз

20 июля 2026, 01:39 | Обновлено 20 июля 2026, 01:40
994
2 Comments
Месси отреагировал на поражение Аргентины от Испании в финале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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19 июля сборные Испании и Аргентины встретились в финале чемпионата мира-2026, чтобы определить нового чемпиона планеты.

Основное время матча, который состоялся на стадионе «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США), завершилось нулевой ничьей. Из-за отсутствия забитых мячей команды продолжили борьбу в дополнительное время.

Победу и титул сборной Испании принес нападающий «Барселоны» Ферран Торрес. На 106-й минуте он отличился результативным ударом, который стал единственным в матче и принес испанцам победу со счётом 1:0.

По окончании матча звезда сборной Аргентины не сдержал слёз. Лионель Месси проиграл свой второй финал чемпионата мира из трёх.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 2
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І так не погано. В 39 років багато футболістів вже з пивними животами ходять, а тут ще й фінал.
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Сьогодні Аргентина була слабша, тому все справедливо. Фінал цієї збірної його за луга, але це нажаль їх максимум
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