Бывший арбитр оценил грубую игру сборной Аргентины в матче с Испанией

Бывший арбитр Английской Премьер-лиги Грэм Скотт сообщил, что рефери Славко Винчич неоднократно жалел игроков сборной Аргентины в финале чемпмионата мира.

Подопечные Лионеля Скалони потерпели поражение от сборной Испании со счетом 0:1 и доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления полузащитника Энцо Фернандеса.

Скотт рассказал, что главный арбитр этого противостояния должен был показать больше желтых карточек аргентинцам из-за их грубой игры и навел несколько примеров:

«Маккалистер не получил очевидное предупреждение за фол на Ольмо. Это была безрассудная игра. Он слишком быстро подошел к мячу, а затем задел соперника передней и задней ногой.

Я удивлен, потому что четвертый арбитр имел идеальный обзор и должен был дать соответствующие рекомендации.

Тальяфико также должен был получать желтую карточку за, когда он сбил с ног Ламина Ямаля. Это был неаккуратный и неловкий подкат – аргентинец играл так умышленно», – остался недоволен Скотт.