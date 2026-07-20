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Чемпионат мира
20 июля 2026, 10:27 |
982
0

Бывший арбитр оценил грубую игру сборной Аргентины в матче с Испанией

Грэм Поттер уверен, что финалисты чемпионата мира должны были получить больше желтых

20 июля 2026, 10:27 |
982
0
Бывший арбитр оценил грубую игру сборной Аргентины в матче с Испанией
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер
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Бывший арбитр Английской Премьер-лиги Грэм Скотт сообщил, что рефери Славко Винчич неоднократно жалел игроков сборной Аргентины в финале чемпмионата мира.

Подопечные Лионеля Скалони потерпели поражение от сборной Испании со счетом 0:1 и доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления полузащитника Энцо Фернандеса.

Скотт рассказал, что главный арбитр этого противостояния должен был показать больше желтых карточек аргентинцам из-за их грубой игры и навел несколько примеров:

«Маккалистер не получил очевидное предупреждение за фол на Ольмо. Это была безрассудная игра. Он слишком быстро подошел к мячу, а затем задел соперника передней и задней ногой.

Я удивлен, потому что четвертый арбитр имел идеальный обзор и должен был дать соответствующие рекомендации.

Тальяфико также должен был получать желтую карточку за, когда он сбил с ног Ламина Ямаля. Это был неаккуратный и неловкий подкат – аргентинец играл так умышленно», – остался недоволен Скотт.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу Алексис Макаллистер Николас Тальяфико Славко Винчич
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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