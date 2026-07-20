Бывший арбитр оценил грубую игру сборной Аргентины в матче с Испанией
Грэм Поттер уверен, что финалисты чемпионата мира должны были получить больше желтых
Бывший арбитр Английской Премьер-лиги Грэм Скотт сообщил, что рефери Славко Винчич неоднократно жалел игроков сборной Аргентины в финале чемпмионата мира.
Подопечные Лионеля Скалони потерпели поражение от сборной Испании со счетом 0:1 и доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления полузащитника Энцо Фернандеса.
Скотт рассказал, что главный арбитр этого противостояния должен был показать больше желтых карточек аргентинцам из-за их грубой игры и навел несколько примеров:
«Маккалистер не получил очевидное предупреждение за фол на Ольмо. Это была безрассудная игра. Он слишком быстро подошел к мячу, а затем задел соперника передней и задней ногой.
Я удивлен, потому что четвертый арбитр имел идеальный обзор и должен был дать соответствующие рекомендации.
Тальяфико также должен был получать желтую карточку за, когда он сбил с ног Ламина Ямаля. Это был неаккуратный и неловкий подкат – аргентинец играл так умышленно», – остался недоволен Скотт.
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