Британский журналист: «Аргентина – мерзкие отморозки и позор для футбола»

Известный британский журналист Пирс Морган разнес футболистов сборной Аргентины после финала чемпионата мира, в котором они потерпели поражение от Испании (0:1):

Поздравляю Испанию с победой на чемпионате мира! Очень достойные победители. Лучшая команда турнира и сегодня они полностью переиграли Аргентину.

Нельзя не отметить отвратительное поведение аргентинцев в конце матча, особенно Паредеса. Просто кучка мерзких, жестоких отморозков, позор для футбола. Никогда еще не был так рад поражению команды», – написал Пирс.

Сборная Испании на пути к финалу одолела Саудовскую Аравию (4:0), Уругвай (1:0), Австрию (3:0), Португалию (1:0), Бельгию (2:1), Францию (2:0) и Аргентину, при этой сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0) в первом туре.

Одним из главных героев финального противостояния стал Ферран Торрес, который хладнокровно переиграл голкипера на 106 минуте и стал автором единственного результативного удара.