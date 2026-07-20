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  4. Британский журналист: «Аргентина – мерзкие отморозки и позор для футбола»
Чемпионат мира
20 июля 2026, 08:22 |
2380
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Британский журналист: «Аргентина – мерзкие отморозки и позор для футбола»

Пирс Морган раскритиковал поведение игроков в финале чемпионата мира против Испании

20 июля 2026, 08:22 |
2380
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Британский журналист: «Аргентина – мерзкие отморозки и позор для футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Аргентины по футболу
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Известный британский журналист Пирс Морган разнес футболистов сборной Аргентины после финала чемпионата мира, в котором они потерпели поражение от Испании (0:1):

Поздравляю Испанию с победой на чемпионате мира! Очень достойные победители. Лучшая команда турнира и сегодня они полностью переиграли Аргентину.

Нельзя не отметить отвратительное поведение аргентинцев в конце матча, особенно Паредеса. Просто кучка мерзких, жестоких отморозков, позор для футбола. Никогда еще не был так рад поражению команды», – написал Пирс.

Сборная Испании на пути к финалу одолела Саудовскую Аравию (4:0), Уругвай (1:0), Австрию (3:0), Португалию (1:0), Бельгию (2:1), Францию (2:0) и Аргентину, при этой сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0) в первом туре.

Одним из главных героев финального противостояния стал Ферран Торрес, который хладнокровно переиграл голкипера на 106 минуте и стал автором единственного результативного удара.

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Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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Точно сказано і справедливо-мерзені відморозки.
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