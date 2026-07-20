Скалони вышел с обращением после болезненного поражения сборной Аргентины

В воскресенье, 19 июля, состоялся финальный матч чемпионата мира, в котором встретились сборные Аргентины и Испании. Подопечные Луиса де ла Фуэнте одолели соперника со счетом 1:0.

Главный тренер аргентинской команды Лионель Скалони после финального свистка поделился своими эмоциями и обратился к своим подопечным:

«Очень грустно, но мы сделали все, что могли. Я хотел бы обратиться к своим футболистам и поблагодарить всех игроков, которые дошли до финала. Я буду помнить все, что мы сделали, чтобы попасть сюда.

Мы должны доказать, что умеем проигрывать. Мы принимаем эту неудачу, но мы не собираемся сдаваться и забывать о том, чего мы добились. Я благодарю страну.

Это очень эмоциональный момент. Это отличный пример для нашего народа. Когда проигрываешь, нужно уметь подниматься. Я чувствую грусть и гордость одновременно. Мы сделали все, чтобы дойти до этого момента.

Я мог бы много чего сказать, но это того не стоит. Я благодарен этим ребятам, ведь они были лучшими. У меня останутся прекрасные воспоминания об этих игроках», – сказал Скалони.