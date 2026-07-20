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Чемпионат мира
20 июля 2026, 12:37 | Обновлено 20 июля 2026, 12:39
420
0

История повторилась. Аргентина снова наступила на те же грабли

Снова в финале чемпионата мира аргентинцы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника

20 июля 2026, 12:37 | Обновлено 20 июля 2026, 12:39
420
0
История повторилась. Аргентина снова наступила на те же грабли
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Аргентины в финальном матче ЧМ-2026 против сборной Испании не нанесла ни одного удара в створ ворот.

В истории мировых первенств это третий подобный случай (с 1966 г., с момента получения подобных данных).

В первых двух сборной, не нанесшей ни одного удара в створ ворот, была... Аргентина (1990 и 2014).

Сборные, которые в финалах чемпионатов мира не нанесли ни одного удара в створ ворот (с 1966 года, с момента получения подобных данных)

2026: Аргентина (0:1 с Испанией)
2014: Аргентина (0:1 с Германией)
1990: Аргентина (0:1 с ФРГ)

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Сергей Турчак Источник: Instagram
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