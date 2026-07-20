Чемпионат мира20 июля 2026, 12:37 | Обновлено 20 июля 2026, 12:39
420
0
История повторилась. Аргентина снова наступила на те же грабли
Снова в финале чемпионата мира аргентинцы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника
20 июля 2026, 12:37 | Обновлено 20 июля 2026, 12:39
420
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
2026: Аргентина (0:1 с Испанией)
Сборная Аргентины в финальном матче ЧМ-2026 против сборной Испании не нанесла ни одного удара в створ ворот.
В истории мировых первенств это третий подобный случай (с 1966 г., с момента получения подобных данных).
В первых двух сборной, не нанесшей ни одного удара в створ ворот, была... Аргентина (1990 и 2014).
Сборные, которые в финалах чемпионатов мира не нанесли ни одного удара в створ ворот (с 1966 года, с момента получения подобных данных)
2026: Аргентина (0:1 с Испанией)
2014: Аргентина (0:1 с Германией)
1990: Аргентина (0:1 с ФРГ)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 20 июля 2026, 08:39 4
Беленюк – о желании боксера вернуться на ринг
Футбол | 20 июля 2026, 08:58 0
Тренер – о Лонвейке
Волейбол | 20.07.2026, 01:40
Футбол | 20.07.2026, 10:52
Футбол | 20.07.2026, 06:22
Комментарии 0
Популярные новости
20.07.2026, 04:12
20.07.2026, 07:37 7
20.07.2026, 01:03 153
18.07.2026, 08:43 17
19.07.2026, 19:35 53
19.07.2026, 03:05 16
19.07.2026, 09:35 14
19.07.2026, 07:17 2