История повторилась. Аргентина снова наступила на те же грабли

Сборная Аргентины в финальном матче ЧМ-2026 против сборной Испании не нанесла ни одного удара в створ ворот.

В истории мировых первенств это третий подобный случай (с 1966 г., с момента получения подобных данных).

В первых двух сборной, не нанесшей ни одного удара в створ ворот, была... Аргентина (1990 и 2014).

Сборные, которые в финалах чемпионатов мира не нанесли ни одного удара в створ ворот (с 1966 года, с момента получения подобных данных)

2026: Аргентина (0:1 с Испанией)

2014: Аргентина (0:1 с Германией)

1990: Аргентина (0:1 с ФРГ)