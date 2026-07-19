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  4. Гоменюк объяснил, почему матч за 3-е место на ЧМ оказался таким валидольным
Чемпионат мира
19 июля 2026, 20:39 | Обновлено 19 июля 2026, 20:40
517
0

Гоменюк объяснил, почему матч за 3-е место на ЧМ оказался таким валидольным

Англичане и французы устроили голевую феерию

19 июля 2026, 20:39 | Обновлено 19 июля 2026, 20:40
517
0
Гоменюк объяснил, почему матч за 3-е место на ЧМ оказался таким валидольным
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший нападающий национальной сборной Украины Владимир Гоменюк эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о «бронзовом» поединке ЧМ и сделал прогноз, чем закончится решающий матч мирового футбольного форума.

«В противостоянии англичан и французов были настоящие американские горки. Провал «синих» в первом тайме объясняю тем, что игроки ротации британцев, которым доверили место в стартовом составе, были более мотивированными, чем соперник. К тому же бывают матчи, когда буквально все залетает в ворота, а у тебя даже супербомбардир Килиан Мбаппе не в ударе.

Когда после перерыва в составе французов появились все «звезды», то уже у англичан начали возникать проблемы. В «перестрелке» «синие» даже могли спастись, хотя, в общем-то, британцы больше заслужили место на пьедестале.

Можно долго дискутировать на тему, нужны ли матчи за бронзу на такой марафонской дистанции, как чемпионат мира в нынешнем формате. Я склоняюсь к тому, что нет: надо обе сборные отмечать медалями за изнурительный турнирный путь.

С другой стороны, тогда мы не стали бы свидетелями настоящего зрелища с голепадом, рядом нереализованных моментов. А то, что поединок был валидольным для тренеров и футболистов, почему-то никого не беспокоит – мол, это их работа.

Что касается финала, то выше расцениваю шансы аргентинцев, в составе которых гениальный Лионель Месси. И хотя говорят, что один в поле не воин, это не о Лео. Тем более, когда у его партнеров, по крайней мере, с бойцовским нравом, все на очень высоком уровне».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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