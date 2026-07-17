Сборная Украины определилась, где проведет домашние матчи Лиги наций

Сборная Украины планирует проводить номинально домашние матчи Лиги наций в Словакии, однако точные города будут известны позже. Об этом сообщил UA-Football.

Все три поединка в Лиге B подопечные Андреа Мальдеры сыграют на территории одной страны, при этом первые две встречи состоятся возле столицы – Братиславы.

Соперниками «сине-желтых» в борьбе за выход в элитный дивизион станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Первый матч украинской команды состоится 25 сентября против венгров.

В прошлом розыгрыше Украина заняла второе место в своем квартете и пробилась в плей-офф, где обменялась победами с Бельгией (3:1, 0:3) и не сумела попасть в Лигу А.

Весной сборная осталась без главного тренера Сергея Реброва, место которого занял итальянец Андреа Мальдера. В мае «сине-желтые» одолели в товарищеской игре Польшу (2:1), а 7 июня уступили Дании (1:2) в недоигранном матче.