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Сборная УКРАИНЫ
17 июля 2026, 18:31 |
883
0

Сборная Украины определилась, где проведет домашние матчи Лиги наций

Подопечные Андреа Мальдеры осенью сыграют три матча на территории Словакии

17 июля 2026, 18:31 |
883
0
Сборная Украины определилась, где проведет домашние матчи Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины по футболу
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Сборная Украины планирует проводить номинально домашние матчи Лиги наций в Словакии, однако точные города будут известны позже. Об этом сообщил UA-Football.

Все три поединка в Лиге B подопечные Андреа Мальдеры сыграют на территории одной страны, при этом первые две встречи состоятся возле столицы – Братиславы.

Соперниками «сине-желтых» в борьбе за выход в элитный дивизион станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Первый матч украинской команды состоится 25 сентября против венгров.

В прошлом розыгрыше Украина заняла второе место в своем квартете и пробилась в плей-офф, где обменялась победами с Бельгией (3:1, 0:3) и не сумела попасть в Лигу А.

Весной сборная осталась без главного тренера Сергея Реброва, место которого занял итальянец Андреа Мальдера. В мае «сине-желтые» одолели в товарищеской игре Польшу (2:1), а 7 июня уступили Дании (1:2) в недоигранном матче.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Венгрии по футболу сборная Северной Ирландии по футболу Андреа Мальдера
Николай Тытюк Источник: UA-Football
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