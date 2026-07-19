Дмитрий НАЗАРЕНКО: «Команда уже укомплектована на 90 процентов»

Главный тренер юношеской команды черновицкой «Буковины» U-21 Дмитрий Назаренко поделился впечатлениями от предсезонных сборов.

– Дмитрий Николаевич, как вы прокомментируете контрольный матч против команды Первой лиги «Прикарпатье-Благо»?

– Прежде всего хотел бы поблагодарить своих ребят за самоотдачу на поле. Они старались выполнять все то, о чем мы договаривались перед игрой. Да, мы понимаем, что играли против очень сильной команды, которая выступает в Первой лиге и занимает там высокие места. В то же время у них свои задачи, а у нас — свои. В целом я доволен действиями команды в этом контрольном матче.

– В команде появилось много новых игроков, некоторые ещё находятся на просмотре. Насколько сейчас укомплектован состав и уже ли прорисовывается основной костяк?

– Команда укомплектована примерно на 90 процентов. Есть ещё несколько позиций, которые хотелось бы усилить. В то же время ребята, которые присоединились к команде, уже наладили взаимодействие с другими игроками. Впереди у нас ещё два контрольных матча, во время которых продолжим работать над сыгранностью и взаимопониманием на поле. После этого уже будем готовиться к стартовому матчу чемпионата против черкасского «ЛНЗ».

– С кем запланированы следующие контрольные матчи и когда они состоятся?

– 22 июля проведем выездной спарринг против стрыйской «Скалы 1911», а 25 июля также на выезде сыграем с залещицким «Днестром».