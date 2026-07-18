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Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 20:20 |
819
0

Буковина может подписать форварда из Бразилии

Игор Невес находится в статусе свободного агента

18 июля 2026, 20:20 |
819
0
Буковина может подписать форварда из Бразилии
ФК Рух. Игор Невес
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Черновицкая «Буковина», которая в этом сезоне будет выступать в УПЛ, продолжает активно работать на трансферном рынке. Клуб уже оформил несколько новичков, в том числе первых легионеров.

Черновицкому клубу предложили еще одного легионера, а именно подписать бразильского нападающего Игора Невеса, который сейчас находится в статусе свободного агента.

27-летний форвард покинул «Рух» после снятия команды, а в «Карпатах» на него не рассчитывают. Именно поэтому окружение футболиста активно ищет для него новый клуб и предлагает его услуги разным командам, среди которых и «Буковина».

В распоряжении тренерского штаба уже есть два нападающих – Кожушко и Войтиховский.

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Буковина Черновцы Игор Невес трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Руслан Полищук Источник: Inside UPL
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