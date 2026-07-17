Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три лидера Буковины могут не сыграть в первом туре УПЛ
Украина. Первая лига
17 июля 2026, 11:54 |
377
0

Три лидера Буковины могут не сыграть в первом туре УПЛ

Футболисты еще восстанавливаются

17 июля 2026, 11:54 |
377
0
Три лидера Буковины могут не сыграть в первом туре УПЛ
ФК ЛНЗ. Вячеслав Танковский
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

18 июля «Буковина» проведет очередной спарринг во время подготовки к новому сезону – с венгерской «Ньиредьхазой».

Как стало известно Sport.uа, в этом контрольном матче черновицкой команде не смогут помочь ведущие игроки: Богдан Бойчук, Виталий Дахновский и Вячеслав Танковский.

Они восстанавливаются после травм, и их возвращение в строй, по имеющейся информации, ожидается только в конце июля. Поэтому не исключено, что они будут вынуждены пропустить и поединок стартового тура чемпионата УПЛ с ЛНЗ, который запланирован на 3 августа.

Ранее «Буковина» выиграла контрольный матч на сборах в межсезонье.

По теме:
Кардаш объяснил, почему Динамо так тяжело дался матч против Университати
Ян ЮРЧЕЦ: «Еще не все футболисты вышли на свой максимальный уровень»
ОФИЦИАЛЬНО. ФК Харьков неожиданно попрощался с легионером
Ньиредьхаза чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Богдан Бойчук Виталий Дахновский Вячеслав Танковский инсайд ЛНЗ Черкассы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Футбол | 17 июля 2026, 08:13 8
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»

Наставник «Реала» раскритиковал Тухеля

Украинский форвард Жироны: «Не хочу быть Довбиком»
Футбол | 17 июля 2026, 11:03 1
Украинский форвард Жироны: «Не хочу быть Довбиком»
Украинский форвард Жироны: «Не хочу быть Довбиком»

Александр Пищур рассказал о своей адаптации в Испании

Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Бокс | 17.07.2026, 06:22
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Футбол | 17.07.2026, 09:32
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Футбол | 17.07.2026, 07:25
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
16.07.2026, 08:10
Бокс
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
16.07.2026, 08:53 1
Футбол
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
16.07.2026, 10:37 28
Футбол
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
15.07.2026, 19:45 12
Волейбол
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
16.07.2026, 00:50 3
Футбол
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
15.07.2026, 08:35 5
Футбол
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
17.07.2026, 07:53 9
Бокс
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
16.07.2026, 00:06 156
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем