Три лидера Буковины могут не сыграть в первом туре УПЛ

18 июля «Буковина» проведет очередной спарринг во время подготовки к новому сезону – с венгерской «Ньиредьхазой».

Как стало известно Sport.uа, в этом контрольном матче черновицкой команде не смогут помочь ведущие игроки: Богдан Бойчук, Виталий Дахновский и Вячеслав Танковский.

Они восстанавливаются после травм, и их возвращение в строй, по имеющейся информации, ожидается только в конце июля. Поэтому не исключено, что они будут вынуждены пропустить и поединок стартового тура чемпионата УПЛ с ЛНЗ, который запланирован на 3 августа.

Ранее «Буковина» выиграла контрольный матч на сборах в межсезонье.