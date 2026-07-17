Три лидера Буковины могут не сыграть в первом туре УПЛ
Футболисты еще восстанавливаются
18 июля «Буковина» проведет очередной спарринг во время подготовки к новому сезону – с венгерской «Ньиредьхазой».
Как стало известно Sport.uа, в этом контрольном матче черновицкой команде не смогут помочь ведущие игроки: Богдан Бойчук, Виталий Дахновский и Вячеслав Танковский.
Они восстанавливаются после травм, и их возвращение в строй, по имеющейся информации, ожидается только в конце июля. Поэтому не исключено, что они будут вынуждены пропустить и поединок стартового тура чемпионата УПЛ с ЛНЗ, который запланирован на 3 августа.
Ранее «Буковина» выиграла контрольный матч на сборах в межсезонье.
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