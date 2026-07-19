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  4. Снигур посеяна под 8-м номером на WTA 250 в Праге. Известна соперница
WTA
19 июля 2026, 19:37 | Обновлено 19 июля 2026, 19:42
317
0

Снигур посеяна под 8-м номером на WTA 250 в Праге. Известна соперница

Дарья в 1/16 финала соревнований в столице Чехии встретится с Эллой Зайдель

19 июля 2026, 19:37 | Обновлено 19 июля 2026, 19:42
317
0
Снигур посеяна под 8-м номером на WTA 250 в Праге. Известна соперница
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 56) сыграет на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.

В первом раунде основной сетки украинка, которая получила восьмой номер посева, поборется с представительницей Германии Эллой Зайдель (WTA 99).

Ранее Снигур играла против Зайдель лишь один раз – в 2023 году Дарья переиграла Эллу на 60-тысячнике в Альтенкирхене. Стоит отметить, что Зайдель находится на лузстрике из пять матчей, а за последние девять игр одержала лишь одну победу.

Поединок Снигур и Зайдель в Праге состоится 20 июля и начнется не ранее 12:00 по Киеву.

Снигур проведет первый турнир после Уимблдона, на котором добралась до третьего раунда (поражение Эшлин Крюгер).

Если Дарья сумеет выйти во второй раунд соревнований в столице Чехии, то поборется либо с Айлой Аксу (Турция, WTA 214), либо с Софией Костулас (Румыния, WTA 157).

Помимо Снигур, Украину в Праге также представит Вероника Подрез. Подрез стартовала с квалификации, где одолела Терезу Кречову и Рину Сайго.

И Снигур, и Подрез находятся в верхней части турнирной сетки, и могу встретиться друг с другом в полуфинале.

Соперницы украинок в 1/16 финала WTA 250 в Праге:

Вероника Подрез [Q] – Керол Янг Су Ли [Q]
Мария Боузкова [1] – Джессика Бузас Манейро

Дарья Снигур [8] – Элла Зайдель
Айла Аксу [LL] – София Костулас [Q]

Потенциальные четвертьфиналы в Праге по посеву:

Мария Боузкова [1] – Тереза Валентова [5]
Никола Бартункова [4] – Дарья Снигур [8]

Диан Парри [7] – Сара Бейлек [3]
Антония Ружич [6] – Барбора Крейчикова [2]

Турнирная сетка WTA 250 в Праге

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Дарья Снигур WTA Прага Элла Зайдель Вероника Подрез
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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