Снигур посеяна под 8-м номером на WTA 250 в Праге. Известна соперница

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 56) сыграет на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.

В первом раунде основной сетки украинка, которая получила восьмой номер посева, поборется с представительницей Германии Эллой Зайдель (WTA 99).

Ранее Снигур играла против Зайдель лишь один раз – в 2023 году Дарья переиграла Эллу на 60-тысячнике в Альтенкирхене. Стоит отметить, что Зайдель находится на лузстрике из пять матчей, а за последние девять игр одержала лишь одну победу.

Поединок Снигур и Зайдель в Праге состоится 20 июля и начнется не ранее 12:00 по Киеву.

Снигур проведет первый турнир после Уимблдона, на котором добралась до третьего раунда (поражение Эшлин Крюгер).

Если Дарья сумеет выйти во второй раунд соревнований в столице Чехии, то поборется либо с Айлой Аксу (Турция, WTA 214), либо с Софией Костулас (Румыния, WTA 157).

Помимо Снигур, Украину в Праге также представит Вероника Подрез. Подрез стартовала с квалификации, где одолела Терезу Кречову и Рину Сайго.

И Снигур, и Подрез находятся в верхней части турнирной сетки, и могу встретиться друг с другом в полуфинале.

Соперницы украинок в 1/16 финала WTA 250 в Праге:

Вероника Подрез [Q] – Керол Янг Су Ли [Q]

Мария Боузкова [1] – Джессика Бузас Манейро

Дарья Снигур [8] – Элла Зайдель

Айла Аксу [LL] – София Костулас [Q]

Потенциальные четвертьфиналы в Праге по посеву:

Мария Боузкова [1] – Тереза Валентова [5]

Никола Бартункова [4] – Дарья Снигур [8]

Диан Парри [7] – Сара Бейлек [3]

Антония Ружич [6] – Барбора Крейчикова [2]

Турнирная сетка WTA 250 в Праге