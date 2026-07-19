Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Галатасарай предлагает 45 млн за звезду Реала, которая не нужна Моуриньо
Испания
19 июля 2026, 19:54 | Обновлено 19 июля 2026, 19:55
1128
0

Галатасарай предлагает 45 млн за звезду Реала, которая не нужна Моуриньо

Королевский клуб хочет на 30 миллионов больше

19 июля 2026, 19:54 | Обновлено 19 июля 2026, 19:55
1128
0
Галатасарай предлагает 45 млн за звезду Реала, которая не нужна Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Турецкий «Галатасарай» сделал официальное предложение мадридскому «Реалу» по поводу 23-летнего французского полузащитника Эдуардо Камавинги.

Журналист Бурхан Джан Терзи сообщает, что чемпион Турции предложил «сливочным» 45 миллионов евро за футболиста, на которого в новом сезоне не рассчитывает главный тренер команды Жозе Моуриньо. Несмотря на это, руководство «Реала» ответило туркам отказом и требованием заплатить 75 миллионов.

В прошлом сезоне Камавинга принял участие в 43 матчах «бланкос», отличившись двумя забитыми голами и одной голевой передачей. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2029 года.

По теме:
ВИДЕО. Гринвуд толкнул жену на презентации в новом клубе
ОФИЦИАЛЬНО. Лилль подписал бывшего защитника ПСЖ и Баварии
ПСЖ хочет получить 70 миллионов евро за своего звездного игрока
Эдуардо Камавинга Галатасарай чемпионат Турции по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид трансферы Жозе Моуриньо
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
Футбол | 19 июля 2026, 08:13 68
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру

Корзаченко отреагировал на слова Палкина

Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Футбол | 19 июля 2026, 02:35 0
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов

Смотрите видеообзор матча за 3-е место чемпионата мира 2026

Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Футбол | 19.07.2026, 03:05
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
В детской книге был предсказан счет финала ЧМ Испания – Аргентина
Футбол | 19.07.2026, 18:44
В детской книге был предсказан счет финала ЧМ Испания – Аргентина
В детской книге был предсказан счет финала ЧМ Испания – Аргентина
Испания – Аргентина. Прогноз и анонс на финал чемпионата мира 2026
Футбол | 19.07.2026, 18:35
Испания – Аргентина. Прогноз и анонс на финал чемпионата мира 2026
Испания – Аргентина. Прогноз и анонс на финал чемпионата мира 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
17.07.2026, 20:05 6
Волейбол
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
18.07.2026, 07:24 18
Футбол
Финал чемпионата мира находится под угрозой. ФИФА мониторит ситуацию
Финал чемпионата мира находится под угрозой. ФИФА мониторит ситуацию
17.07.2026, 19:47
Футбол
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
19.07.2026, 09:12 3
Бокс
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
19.07.2026, 07:17 2
Футбол
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
18.07.2026, 10:13 28
Футбол
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
19.07.2026, 09:35 13
Волейбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
18.07.2026, 07:59 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем