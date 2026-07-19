Галатасарай предлагает 45 млн за звезду Реала, которая не нужна Моуриньо
Королевский клуб хочет на 30 миллионов больше
Турецкий «Галатасарай» сделал официальное предложение мадридскому «Реалу» по поводу 23-летнего французского полузащитника Эдуардо Камавинги.
Журналист Бурхан Джан Терзи сообщает, что чемпион Турции предложил «сливочным» 45 миллионов евро за футболиста, на которого в новом сезоне не рассчитывает главный тренер команды Жозе Моуриньо. Несмотря на это, руководство «Реала» ответило туркам отказом и требованием заплатить 75 миллионов.
В прошлом сезоне Камавинга принял участие в 43 матчах «бланкос», отличившись двумя забитыми голами и одной голевой передачей. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2029 года.
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