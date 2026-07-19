В Турции неожиданно поставили точку в подписании Гуцуляка

В турецких и украинских СМИ появилась информация о якобы интересе «Коньяспора» к украинскому вингеру Алексею Гуцуляку. Однако, по информации источника, клуб не ведет работу по подписанию 28-летнего футболиста.

Сообщается, что фамилия украинца не входит в трансферный список команды. Несмотря на появление различных слухов, в «Коньяспоре» не планируют приглашать Гуцуляка.

В настоящее время украинский полузащитник находится в статусе свободного агента. Его контракт с житомирским «Полесьем» истек 1 июля 2026 года, после чего футболист покинул клуб.

По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего игрока составляет около 3,5 миллиона евро.