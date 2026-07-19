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  4. В Турции неожиданно поставили точку в подписании Гуцуляка
Аргентина
19 июля 2026, 10:02 |
1816
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В Турции неожиданно поставили точку в подписании Гуцуляка

Алексея в «Коньяспоре» не будет

19 июля 2026, 10:02 |
1816
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В Турции неожиданно поставили точку в подписании Гуцуляка
УАФ. Алексей Гуцуляк
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В турецких и украинских СМИ появилась информация о якобы интересе «Коньяспора» к украинскому вингеру Алексею Гуцуляку. Однако, по информации источника, клуб не ведет работу по подписанию 28-летнего футболиста.

Сообщается, что фамилия украинца не входит в трансферный список команды. Несмотря на появление различных слухов, в «Коньяспоре» не планируют приглашать Гуцуляка.

В настоящее время украинский полузащитник находится в статусе свободного агента. Его контракт с житомирским «Полесьем» истек 1 июля 2026 года, после чего футболист покинул клуб.

По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего игрока составляет около 3,5 миллиона евро.

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Алексей Гуцуляк чемпионат Турции по футболу Коньяспор свободный агент
Дмитрий Олийченко Источник
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