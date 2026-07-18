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Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 12:51 | Обновлено 18 июля 2026, 13:18
823
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Участник Лиги конференций ведет переговоры о трансфере Алексея Гуцуляка

Турецкий «Истанбул Башакшехир» заинтересован в услугах футболиста сборной Украины

18 июля 2026, 12:51 | Обновлено 18 июля 2026, 13:18
823
2 Comments
Участник Лиги конференций ведет переговоры о трансфере Алексея Гуцуляка
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк
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Вингер сборной Украины и бывший футболист житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Истанбул Башакшехир», который занял пятое место в прошлом сезоне и завоевал путевку в Лигу конференций.

При этом результат переговоров зависит от того, сможет ли представитель Суперлиги удовлетворить финансовые запросы украинца, который требует зарплату в размере 1,5 миллиона евро в год.

Турецкому клуб придется выдержать конкуренцию со стороны арабского «Аль-Васла», который предложил Гуцуляку перебраться в чемпионат Объединенных Арабских Эмиратов.

По словам агента футболиста, Гуцуляку нужен интересный спортивный проект, который позволит получать регулярные вызовы в расположение сборной Украины.

После завершения сезона вингер отказался продлевать сотрудничество с житомирским «Полесьем» и получил статус свободного агента.

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Полесье Житомир Алексей Гуцуляк чемпионат Турции по футболу Истанбул Башакшехир трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Его даже в динаму не восьмут
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тут вже писали шо він підписав контракт з Коджаеліспор.
чи то була брехня? ))
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