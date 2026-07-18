Участник Лиги конференций ведет переговоры о трансфере Алексея Гуцуляка
Турецкий «Истанбул Башакшехир» заинтересован в услугах футболиста сборной Украины
Вингер сборной Украины и бывший футболист житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.
В услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Истанбул Башакшехир», который занял пятое место в прошлом сезоне и завоевал путевку в Лигу конференций.
При этом результат переговоров зависит от того, сможет ли представитель Суперлиги удовлетворить финансовые запросы украинца, который требует зарплату в размере 1,5 миллиона евро в год.
Турецкому клуб придется выдержать конкуренцию со стороны арабского «Аль-Васла», который предложил Гуцуляку перебраться в чемпионат Объединенных Арабских Эмиратов.
По словам агента футболиста, Гуцуляку нужен интересный спортивный проект, который позволит получать регулярные вызовы в расположение сборной Украины.
После завершения сезона вингер отказался продлевать сотрудничество с житомирским «Полесьем» и получил статус свободного агента.
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