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Украина. Премьер лига
17 июля 2026, 20:47 |
848
0

Одного из ключевых футболистов сборной Украины пригласил арабский клуб

Бронзовый призер ОАЭ «Аль-Васл» готов удовлетворить финансовые запросы Алексея Гуцуляка

17 июля 2026, 20:47 |
848
0
Одного из ключевых футболистов сборной Украины пригласил арабский клуб
ФК Полесье Житомир. Алексей Гуцуляк
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Вингер сборной Украины и бывший игрок житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк продолжает вести переговоры о своем будущем. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.

Одним из главных претендентов на 28-летнего футболиста считается турецкий «Коджаэлиспор», который занял десятое место в турнирной таблице Суперлиги по итогам прошлого сезона.

Однако, один из ключевых игроков украинской сборной и лучший бомбардир «сине-желтых» в 2025 году получил предложение от клуба из Объединенных Арабских Эмиратов.

Сообщается, что в услугах Гуцуляка заинтересован бронзовый призер ОАЭ «Аль-Васл», который готов удовлетворить финансовые запросы игрока и платить около 1,5 миллиона евро в год.

Вингер защищал цвета «Полесья» с июля 2024 года и провел в футболке «волков» 65 матчей, забив 21 гол и отдав 11 результативных передач. Трансферная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.

После завершения сезона Гуцуляк отказался продлевать сотрудничество с житомирским клубом и получил статус свободного агента. В активе вингера – 16 игр за сборную Украины.

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Полесье Житомир Алексей Гуцуляк чемпионат Турции по футболу Истанбул Башакшехир Коджаэлиспор чемпионат ОАЭ по футболу Аль-Васл ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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