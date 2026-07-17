Одного из ключевых футболистов сборной Украины пригласил арабский клуб

Вингер сборной Украины и бывший игрок житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк продолжает вести переговоры о своем будущем. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.

Одним из главных претендентов на 28-летнего футболиста считается турецкий «Коджаэлиспор», который занял десятое место в турнирной таблице Суперлиги по итогам прошлого сезона.

Однако, один из ключевых игроков украинской сборной и лучший бомбардир «сине-желтых» в 2025 году получил предложение от клуба из Объединенных Арабских Эмиратов.

Сообщается, что в услугах Гуцуляка заинтересован бронзовый призер ОАЭ «Аль-Васл», который готов удовлетворить финансовые запросы игрока и платить около 1,5 миллиона евро в год.

Вингер защищал цвета «Полесья» с июля 2024 года и провел в футболке «волков» 65 матчей, забив 21 гол и отдав 11 результативных передач. Трансферная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.

После завершения сезона Гуцуляк отказался продлевать сотрудничество с житомирским клубом и получил статус свободного агента. В активе вингера – 16 игр за сборную Украины.