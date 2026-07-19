Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок сборной Франции устроил стычку с Дешамом во время матча с Англией
Чемпионат мира
19 июля 2026, 17:50 |
2899
0

Игрок сборной Франции устроил стычку с Дешамом во время матча с Англией

Райан Шерки не скрывал своего возмущения

19 июля 2026, 17:50 |
2899
0
Игрок сборной Франции устроил стычку с Дешамом во время матча с Англией
Getty Images/Global Images Ukraine. Шерки и Дешам
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Матч за третье место на ЧМ-2026 против Англии стал для сборной Франции настоящим кошмаром. Уже в первом тайме французы проигрывали 0:4.

Источник сообщает, что во время перерыва в раздевалке «Ле Бле» между главным тренером команды Дидье Дешамом и 22-летним атакующим полузащитником Райаном Шерки возникла эмоциональная стычка.

57-летний специалист требовал от игрока проявить больше активности и играть более вертикально. По словам очевидцев, футболист ответил ему эмоциональным жестом. Позже Шерки не скрывал от партнеров по команде своего разочарования как собственным выступлением, так и турниром в целом.

Матч завершился победой Англии со счётом 6:4. Для Дешама этот поединок стал последним во главе сборной Франции. Он тренировал «Ле Бле» с 2012 года.

По теме:
ВИДЕО. Слова Скалони и де ла Фуэнте перед финалом ЧМ-2026
В детской книге был предсказан счет финала ЧМ Испания – Аргентина
Финалы мундиалей в цифрах и фактах
Райан Шерки Дидье Дешам сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу
Андрей Плыгун Источник: RMC Sport
Оцените материал
(63)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Капитан сборной Украины: «Мы же не выходим на площадку с мыслью проиграть»
Волейбол | 19 июля 2026, 11:12 6
Капитан сборной Украины: «Мы же не выходим на площадку с мыслью проиграть»
Капитан сборной Украины: «Мы же не выходим на площадку с мыслью проиграть»

Юрий Семенюк поделился эмоциями после поражения «сине-желтых»

Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
Бокс | 19 июля 2026, 09:35 2
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко

Александр рассказал, что украинец начал тренировочный сбор

Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Футбол | 19.07.2026, 07:17
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Разгром с дублем и ассистом новичков. Шахар не заметил Рудеш
Футбол | 19.07.2026, 18:53
Разгром с дублем и ассистом новичков. Шахар не заметил Рудеш
Разгром с дублем и ассистом новичков. Шахар не заметил Рудеш
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Футбол | 19.07.2026, 03:05
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
17.07.2026, 20:05 6
Волейбол
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
18.07.2026, 07:24 18
Футбол
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
19.07.2026, 08:13 68
Футбол
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
19.07.2026, 09:12 3
Бокс
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
18.07.2026, 07:32
Футбол
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
18.07.2026, 17:31 6
Другие виды
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
18.07.2026, 08:38 38
Футбол
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
18.07.2026, 08:43 16
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем