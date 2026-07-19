Игрок сборной Франции устроил стычку с Дешамом во время матча с Англией

Матч за третье место на ЧМ-2026 против Англии стал для сборной Франции настоящим кошмаром. Уже в первом тайме французы проигрывали 0:4.

Источник сообщает, что во время перерыва в раздевалке «Ле Бле» между главным тренером команды Дидье Дешамом и 22-летним атакующим полузащитником Райаном Шерки возникла эмоциональная стычка.

57-летний специалист требовал от игрока проявить больше активности и играть более вертикально. По словам очевидцев, футболист ответил ему эмоциональным жестом. Позже Шерки не скрывал от партнеров по команде своего разочарования как собственным выступлением, так и турниром в целом.

Матч завершился победой Англии со счётом 6:4. Для Дешама этот поединок стал последним во главе сборной Франции. Он тренировал «Ле Бле» с 2012 года.