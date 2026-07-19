«Ужасное поведение». Сборная Франции взбунтовалась против одного игрока
Райан Шерки портил атмосферу в команде
На протяжении всего ЧМ-2026 сборная Франции сталкивалась с проблемами в раздевалке из-за одного игрока — Райана Шерки.
Как сообщил журналист Ромен Молина, 22-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» постепенно портил атмосферу в команде.
«Это не была война в раздевалке. Речь, скорее, шла о разочаровании. Это, возможно, самый одарённый игрок этой команды, и все в сборной это знают. Но он демонстрировал огромный негатив на протяжении всего турнира, просто ужасное поведение», – пояснил он.
Шерки принял участие в семи матчах ЧМ-2026 в составе сборной Франции, однако результативными действиями не отличился. Всего на его счету 14 матчей за «Ле Бле» и два забитых гола.
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