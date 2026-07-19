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  4. «Ужасное поведение». Сборная Франции взбунтовалась против одного игрока
Чемпионат мира
19 июля 2026, 16:26 |
3045
2

«Ужасное поведение». Сборная Франции взбунтовалась против одного игрока

Райан Шерки портил атмосферу в команде

19 июля 2026, 16:26 |
3045
2 Comments
«Ужасное поведение». Сборная Франции взбунтовалась против одного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Шерки
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На протяжении всего ЧМ-2026 сборная Франции сталкивалась с проблемами в раздевалке из-за одного игрока — Райана Шерки.

Как сообщил журналист Ромен Молина, 22-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» постепенно портил атмосферу в команде.

«Это не была война в раздевалке. Речь, скорее, шла о разочаровании. Это, возможно, самый одарённый игрок этой команды, и все в сборной это знают. Но он демонстрировал огромный негатив на протяжении всего турнира, просто ужасное поведение», – пояснил он.

Шерки принял участие в семи матчах ЧМ-2026 в составе сборной Франции, однако результативными действиями не отличился. Всего на его счету 14 матчей за «Ле Бле» и два забитых гола.

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Райан Шерки сборная Франции по футболу чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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арабы они такие, токсичный народец
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