«Ужасное поведение». Сборная Франции взбунтовалась против одного игрока

На протяжении всего ЧМ-2026 сборная Франции сталкивалась с проблемами в раздевалке из-за одного игрока — Райана Шерки.

Как сообщил журналист Ромен Молина, 22-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» постепенно портил атмосферу в команде.

«Это не была война в раздевалке. Речь, скорее, шла о разочаровании. Это, возможно, самый одарённый игрок этой команды, и все в сборной это знают. Но он демонстрировал огромный негатив на протяжении всего турнира, просто ужасное поведение», – пояснил он.

Шерки принял участие в семи матчах ЧМ-2026 в составе сборной Франции, однако результативными действиями не отличился. Всего на его счету 14 матчей за «Ле Бле» и два забитых гола.