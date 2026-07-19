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  4. ДЕШАМ: «Я принял это решение не ради себя, а ради блага сборной Франции»
Чемпионат мира
19 июля 2026, 16:08 |
1441
0

ДЕШАМ: «Я принял это решение не ради себя, а ради блага сборной Франции»

Тренер сборной Франции объяснил, почему решил уйти из национальной команды

19 июля 2026, 16:08 |
1441
0
ДЕШАМ: «Я принял это решение не ради себя, а ради блага сборной Франции»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам
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Во время разговора о завершении своей работы на посту главного тренера сборной Франции Дидье Дешам не смог сдержать эмоций.

«Сборная Франции – превыше всего. Она мне не принадлежит. Я был у нее на службе, выполнял свою миссию на протяжении четырнадцати лет. Нет ничего важнее этой футболки», – сказал он, с трудом сдерживая волнение после поражения в матче за третье место от Англии (4:6).

Дешам также объяснил свое решение покинуть пост главного тренера, о котором объявил еще в январе 2025 года.

«Я решил, что пришло время остановиться. И если я принял это решение, то, честно говоря, не ради себя, а ради блага сборной Франции. Возможно, раньше я этого не говорил, но сейчас скажу абсолютно честно: это решение было принято не ради меня. Вокруг меня сложилась настолько удушающая атмосфера, что сборная Франции не заслуживала такого», – отметил наставник.

Долгое время Дешам оставался объектом критики со стороны прессы и части болельщиков, несмотря на очень успешные результаты во главе национальной команды. По его словам, решение уйти не было спонтанным.

«Это решение не появилось за один день. Я долго его обдумывал. С тех пор как о нем стало известно, для сборной Франции все стало гораздо проще. Я мог объявить об этом еще до чемпионата мира или даже во время турнира, но не захотел этого делать, потому что слишком уважаю сборную Франции», – сказал Дешам.

Говоря о своем будущем, он не стал раскрывать конкретных планов, лишь отметил, что рассматривает два возможных варианта продолжения карьеры.

«Есть два варианта – работать клубным тренером или возглавлять сборную. Оба варианта возможны», – сказал он.

Также Дешам подчеркнул, что отныне будет придерживаться принципа невмешательства в дела национальной команды.

«Начиная с этого вечера я не буду позволять себе комментировать сборную Франции», – заявил он, подчеркнув, что делает это из уважения к своему будущему преемнику.

Дешам возглавлял сборную Франции с 2012 года. Под его руководством «трехцветные» выиграли чемпионат мира 2018 года и Лигу наций 2020/21, а также дошли до финала чемпионата мира 2022 года и Евро-2016.

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Дидье Дешам сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: L'Equipe
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