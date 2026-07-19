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Чемпионат мира
19 июля 2026, 15:11 | Обновлено 19 июля 2026, 15:26
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Сергей КРАВЧЕНКО: «Не сомневаюсь в победе этой сборной в финале ЧМ»

Бывший полузащитник сборной Украины дал прогноз на решающий поединок Мундиаля

19 июля 2026, 15:11 | Обновлено 19 июля 2026, 15:26
1136
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Сергей КРАВЧЕНКО: «Не сомневаюсь в победе этой сборной в финале ЧМ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании
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Сегодня, 19 июля а, возможно, сразу после полуночи (если не понадобится дополнительное время) по киевскому времени определится, кто станет сильнейшей сборной планеты. В решающем поединке сойдутся Испания и Аргентина.

Своим ожиданиями от предстоящего противостояния с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Сергей Кравченко.

– Финал чемпионата мира – это один матч и здесь может произойти всякое, – сказал Кравченко. – Впрочем, несмотря на то, что я болею за Испанию, эту сборную по игровым качествам считаю самой сильной на текущем чемпионате мира. Их путь к решающему матчу был на порядок сложнее, чем у аргентины, тем не менее, испанцы с честью прошли эту дистанцию.

Безусловно, в финале подопечным Луиса де ла Фуэнте будет непросто, поскольку у соперника в составе очень сильные исполнители, не говоря уже о Лионеле Месси, который в свои 39 лет по-прежнему остается главной ударной силой южноамериканцев.

Однако у меня практически нет сомнений, что триумф четырехлетней давности аргентинцам повторить не удастся. Всему виной будет сборная Испании, которая хочет выиграть турнир не меньше соперника, так как последний раз им эту удавалось 14 лет назад. Мой прогноз – 2:1.

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Сергей Кравченко ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу Лионель Месси Луис де ла Фуэнте эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Де ці експерти які не сумнівалися в перемозі збірної Франції?
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