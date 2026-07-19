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  4. Звезды дрогнут. Безус – о предстоящем финале ЧМ Испания – Аргентина
Чемпионат мира
19 июля 2026, 10:41 |
509
0

Звезды дрогнут. Безус – о предстоящем финале ЧМ Испания – Аргентина

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что судьба чемпионства решится в серии 11-метровых

19 июля 2026, 10:41 |
509
0
Звезды дрогнут. Безус – о предстоящем финале ЧМ Испания – Аргентина
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Сегодня, 19 июля – в 22:00 по киевскому времени начнется финальный матч чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины. Свой прогноз на этот матч эксклюзивно для сайта Sport.ua дал наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Роман Безус.

– Испания против Аргентины, Европа против Южной Америки, Ямаль против Месси. Все эти сравнения, на мой взгляд, как нельзя лучше подчеркивают принципиальность этого противостояния, – сказал Безус. – Встретятся команды с наилучшей атакой и наилучшей обороной.

Что касается непосредственно поединка, то, не думаю, что он получится ярким. На своем пути к финалу, аргентинцы отдали очень много эмоций, поэтому мне кажется, что они будут немного уставшими. Считаю, что и испанцы не смогут показать всю красоту и эффективность своего футбола, так как для многих футболистов это первый подобный матч в карьере.

Поэтому я ставлю на ничью – 0:0 или 1:1, уверен, что много голов не будет. А вот в серии 11-метровых победу одержат подопечные Луиса де ла Фуэнте. Более того, предположу, что в футбольной лотерее кто-то из звезд по типу Месси и Ямаля не реализуют свой удар (улыбается).

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Роман Безус ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу Лионель Месси Ламин Ямаль Луис де ла Фуэнте эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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