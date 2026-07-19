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  4. Мирон Маркевич дал прогноз на финал чемпионата мира Испания – Аргентина
Чемпионат мира
19 июля 2026, 09:00 |
1022
0

Мирон Маркевич дал прогноз на финал чемпионата мира Испания – Аргентина

Авторитетный наставник считает, что много голов в этом поединке ждать не стоит

19 июля 2026, 09:00 |
1022
0
Мирон Маркевич дал прогноз на финал чемпионата мира Испания – Аргентина
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Сегодня, 19 июля в – 22:00 по киевскому времени в Нью-Джерси состоится финальный матч чемпионата мира, в котором встретятся Испания и Аргентина.

В последний и единственный раз эти сборные в рамках чемпионата мира встречались в далеком 1966 году. Тогда на групповом этапе выиграли аргентинцы – 2:1. А вообще в очных матчах этих соперников паритет – по шесть побед и две ничьи. Как будет на этот раз?

Мирон Маркевич – архитектор атакующего футбола Украины, более 25 лет в футболе, более 1000 матчей в качестве тренера, вывел «Днепр» в финал Лиги Европы, бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Еще до чемпионата мира я ждал Испанию в финале чемпионата мира, уж очень убедительно эта сборная выглядит в последнее время. В принципе, не удивлен и тому, что ее соперником по финальному поединку стала Аргентина. Да, южноамериканцы переиграли в полуфинале Англию, но сетка с их стороны была полегче чем та, где были Бельгия, Марокко, Нидерланды, Германия, Португалия, Испания, Франция. Впрочем, это не значит, что аргентинцы не заслужили быть представленными в решающем матче турнира.

Респект Луису де ла Фуэнте и Лионелю Скалони за то, что они правильно назначали стартовые составы своих команд и также качественно выбирали игроков со скамейки запасных для усиления игры, особенно это умело делал Скалони, так как у них не всегда все шло гладко.

Меня в принципе, наверное, как и многих, удивила относительно легкая победа испанцев в полуфинале над Францией. Хотя даже со стороны видна атмосфера, которая царит в испанской и аргентинской сборной. Там все заряжены на результат, несмотря на фамилии и статус игроков. Такого не было видно ни у французов, ни у англичан, ни у португальцев, хотя эти сборные, особенно Франция, очень мощные по именам.

Что касается предстоящего финала, то хотелось бы увидеть, учитывая результативность Испании и Аргентины, яркий футбол, но, думаю, этого не произойдет. На кону победа в чемпионате мира, поэтому хочешь, не хочешь, но волнение будет присутствовать у обоих соперников.

Учитывая, что Аргентина часто забивает в последнюю 15 минутку, можно сказать, что команда хорошо готова не только физически, но и ментально. Тем не менее, я не исключаю того, что мячом больше будут владеть испанцы, но аргентинцы не будут стоять сзади, они тоже будут атаковать, игра будет обоюдоострой.

Предположу, что победитель выиграет в один мяч, поскольку это две топ-сборные. Скажу честно, что буду болеть за Испанию. Но не поэтому ставлю на их минимальную победу – 2:1. Мне по душе, как играет эта команда.

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Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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