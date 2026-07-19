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  4. «Плохой сигнал». Тренер Харькова объяснил, когда игроков выводят из состава
Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 15:42 |
1566
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«Плохой сигнал». Тренер Харькова объяснил, когда игроков выводят из состава

Александр Чижов без труда отсеивает футболистов

19 июля 2026, 15:42 |
1566
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«Плохой сигнал». Тренер Харькова объяснил, когда игроков выводят из состава
ФК Металлист 1925. Александр Чижов
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Александр Чижов, помощник главного тренера «Харькова» Младена Бартуловича, объяснил, как тренерский штаб подбирает состав на матч.

«Если футболист допускает эту ошибку сегодня – мы её разбираем, мы показываем. А [если] на следующий день она повторяется – это для меня очень плохой сигнал. Что мы с этим делаем? Мы показываем ещё раз. Если потом человек снова не понимает, тогда мы делаем свои выводы. Например? Ну – [выбираем], кто будет играть, а кто нет», – сказал специалист.

В прошлом сезоне харьковчане заняли пятое место в УПЛ. Новый розыгрыш чемпионата команда Младена Бартуловича начнет 1 августа матчем против «Вереса».

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Александр Чижов Харьков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Младен Бартулович
Андрей Плыгун Источник: ФК Харьков
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