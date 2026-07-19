«Плохой сигнал». Тренер Харькова объяснил, когда игроков выводят из состава
Александр Чижов без труда отсеивает футболистов
Александр Чижов, помощник главного тренера «Харькова» Младена Бартуловича, объяснил, как тренерский штаб подбирает состав на матч.
«Если футболист допускает эту ошибку сегодня – мы её разбираем, мы показываем. А [если] на следующий день она повторяется – это для меня очень плохой сигнал. Что мы с этим делаем? Мы показываем ещё раз. Если потом человек снова не понимает, тогда мы делаем свои выводы. Например? Ну – [выбираем], кто будет играть, а кто нет», – сказал специалист.
В прошлом сезоне харьковчане заняли пятое место в УПЛ. Новый розыгрыш чемпионата команда Младена Бартуловича начнет 1 августа матчем против «Вереса».
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