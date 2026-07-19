Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мне их не жалко». Тренер Харькова удивил заявлением в адрес игроков клуба
Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 15:26 |
557
0

«Мне их не жалко». Тренер Харькова удивил заявлением в адрес игроков клуба

Драган Тодорович проводит интенсивную подготовку к новому сезону

19 июля 2026, 15:26 |
557
0
«Мне их не жалко». Тренер Харькова удивил заявлением в адрес игроков клуба
ФК Металіст 1925. Драган Тодорович
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Хорватский тренер «Харькова» по физической подготовке Драган Тодорович признался, что не испытывает жалости к футболистам команды во время подготовки к новому сезону.

В конце июня харьковчане начали учебно-тренировочный сбор в Австрии. Тодорович пояснил, что его задача – привести футболистов в оптимальную форму к началу сезона.

«Нет, мне их не жалко. Для меня самое важное – подготовить их к сезону, чтобы они были готовы показывать хороший футбол, конкурировать... и превосходить их в каждом физическом аспекте», – отметил специалист.

Защитник «Харькова» Владимир Салюк, в свою очередь, пошутил, что игроки команды во время тренировок не слишком благосклонны к хорвату.

«Нет такой тренировки, на которой мы могли бы полюбить Драгана. Каждый день у нас «пуш, пуш, пуш». Очень тяжелые тренировки. Много бегаем», – сказал он.

В прошлом сезоне харьковская команда заняла пятое место в УПЛ и дошла до полуфинала Кубка Украины.

По теме:
Тренер Карпат высказался о возможном уходе звездного легионера
«Плохой сигнал». Тренер Харькова объяснил, когда игроков выводят из состава
Фран ФЕРНАНДЕС: «Карпатам нужно ещё четыре-пять новых футболистов»
Харьков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: ФК Харьков
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье выступило с лаконичным заявлением об Александре Усике
Футбол | 19 июля 2026, 13:38 1
Полесье выступило с лаконичным заявлением об Александре Усике
Полесье выступило с лаконичным заявлением об Александре Усике

Ровно три года назад Усик подписал контракт с «волками»

Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Футбол | 19 июля 2026, 03:05 10
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси

Килиан оформил дубль в ворота Англии – теперь у француза 22 гола на мундиалях за карьеру

Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Волейбол | 19.07.2026, 09:35
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Футбол | 19.07.2026, 07:17
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Футбол | 19.07.2026, 02:35
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
18.07.2026, 08:43 16
Волейбол
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
18.07.2026, 07:32
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
17.07.2026, 08:48 5
Футбол
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
18.07.2026, 09:06 29
Футбол
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
18.07.2026, 09:46
Бокс
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
17.07.2026, 08:51 3
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
18.07.2026, 10:45 5
Волейбол
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
17.07.2026, 20:05 6
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем