«Мне их не жалко». Тренер Харькова удивил заявлением в адрес игроков клуба

Хорватский тренер «Харькова» по физической подготовке Драган Тодорович признался, что не испытывает жалости к футболистам команды во время подготовки к новому сезону.

В конце июня харьковчане начали учебно-тренировочный сбор в Австрии. Тодорович пояснил, что его задача – привести футболистов в оптимальную форму к началу сезона.

«Нет, мне их не жалко. Для меня самое важное – подготовить их к сезону, чтобы они были готовы показывать хороший футбол, конкурировать... и превосходить их в каждом физическом аспекте», – отметил специалист.

Защитник «Харькова» Владимир Салюк, в свою очередь, пошутил, что игроки команды во время тренировок не слишком благосклонны к хорвату.

«Нет такой тренировки, на которой мы могли бы полюбить Драгана. Каждый день у нас «пуш, пуш, пуш». Очень тяжелые тренировки. Много бегаем», – сказал он.

В прошлом сезоне харьковская команда заняла пятое место в УПЛ и дошла до полуфинала Кубка Украины.