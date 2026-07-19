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Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 15:52 |
1317
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Тренер Карпат высказался о возможном уходе звездного легионера

Жан Педросо хочет покинуть Львов

19 июля 2026, 15:52 |
1317
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Тренер Карпат высказался о возможном уходе звездного легионера
ФК Карпати. Фран Фернандес
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Главный тренер «Карпат» Фран Фернандес прокомментировал ситуацию с 22-летним бразильским защитником команды Жаном Педросо.

Недавно появилась информация об интересе к экс-игроку юношеской сборной Бразилии со стороны итальянского «Удинезе». Футболист якобы не хочет продолжать выступления за львовскую команду и желает летом покинуть клуб. Фернандес пояснил, что на данный момент судьба Педросо зависит от него самого.

«Будет ли он играть в «Карпатах»? Это зависит не только от меня, но прежде всего от самого футболиста. Если он хочет остаться с нами — это одно решение, если захочет сменить клуб – это также нужно учитывать», – пояснил специалист.

Педросо перешел в «Карпаты» год назад из «Коритибы» за 900 тысяч евро. В прошлом сезоне он забил три гола и отдал две голевые передачи в 22 матчах в составе львовян. Его контракт рассчитан до 2028 года.

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Жан Педросо Фран Фернандес Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: ФК Карпаты Львов
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