Тренер Карпат высказался о возможном уходе звездного легионера

Главный тренер «Карпат» Фран Фернандес прокомментировал ситуацию с 22-летним бразильским защитником команды Жаном Педросо.

Недавно появилась информация об интересе к экс-игроку юношеской сборной Бразилии со стороны итальянского «Удинезе». Футболист якобы не хочет продолжать выступления за львовскую команду и желает летом покинуть клуб. Фернандес пояснил, что на данный момент судьба Педросо зависит от него самого.

«Будет ли он играть в «Карпатах»? Это зависит не только от меня, но прежде всего от самого футболиста. Если он хочет остаться с нами — это одно решение, если захочет сменить клуб – это также нужно учитывать», – пояснил специалист.

Педросо перешел в «Карпаты» год назад из «Коритибы» за 900 тысяч евро. В прошлом сезоне он забил три гола и отдал две голевые передачи в 22 матчах в составе львовян. Его контракт рассчитан до 2028 года.