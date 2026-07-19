Александр БАБИЧ: «Испания – не Англия. Такой номер у Аргентины не пройдет»

Сегодня, 19 июля – в 22:00 по киевскому времени в Нью-Джерси начнется финальный матч ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной. Свой мыслями об этой игре и прогнозом с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился известный тренер, наш эксперт Александр Бабич.

– Изначально я ставил на финал Франция – Бразилия, – сказал Бабич. – Впрочем, читалось то, что в полуфинал вышли сразу три европейские сборные – Франция, Испания и Англия. Они действительно были сильнейшими на турнире.

Аргентина? Для них не обошлось без фарта, где-то и арбитры были к ним благосклонны. Ну и фактор Месси никто не отменял (улыбается). Что касается Испании, то на сегодняшний день эта сборная выглядит очень мощно. Они умеют контролировать мяч, пространство и, естественно, саму игру. Не думаю, что у подопечных Луиса де ла Фуэнте возникнут проблемы в финальном поединке.

Не одну игру аргентинцы вырывали свои победы на последних минутах. Да, это говорит о хорошем физическом и психологическом состоянии команды. Им нужно быть хорошо готовыми, поскольку в обороне необходимо отрабатывать и за свою звезду. На мой взгляд, Англия вполне могла обыграть Аргентину, если бы не прижалась к своим воротам. Как только Месси дали пространство, он сделал две голевые передачи.

Такого рисунка игры в финале не будет. Испания выглядит намного увереннее в своих матчах. Достаточно сказать, что на пути к финалу эта сборная обыграла Уругвай, Португалию, Бельгию и Францию. Они умеют отодвигать игру от своих ворот.

Предположу, что сегодня испанцы больше будут контролировать мяч, но на один гол Аргентина, думаю, наиграет. Впрочем, победу я отдаю европейской команде – 2:1.