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Чемпионат мира
19 июля 2026, 12:31 | Обновлено 19 июля 2026, 12:42
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В матче Англия – Франция был забит 300-й мяч ЧМ-2026

Автором юбилейного гола стал англичанин Букайо Сака

19 июля 2026, 12:31 | Обновлено 19 июля 2026, 12:42
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В матче Англия – Франция был забит 300-й мяч ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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В поединке за бронзу между Англией и Францией (6:4) был забит 300-й мяч ЧМ-2026. Его автором на 37-й минуте встречи стал 24-летний нападающий англичан Букайо Сака. Всего же после 103 проведенных матчей было зафиксировано 307 взятий ворот (в среднем 2,98 гола за игру).

Среди команд больше всех забили Англия, Франция – по 20 мячей, Аргентина – 19, Бельгия – 14, Испания и Норвегия – по 13. А среди игроков француз Килиан Мбаппе – 10 голов, аргентинец Лионель Месси – 8, англичанин Джуд Беллингем и норвежец Эрлинг Холланд – по 7.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Мнение эксперта ЧМ-2026 по футболу Букайо Сака
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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