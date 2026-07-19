В матче Англия – Франция был забит 300-й мяч ЧМ-2026

В поединке за бронзу между Англией и Францией (6:4) был забит 300-й мяч ЧМ-2026. Его автором на 37-й минуте встречи стал 24-летний нападающий англичан Букайо Сака. Всего же после 103 проведенных матчей было зафиксировано 307 взятий ворот (в среднем 2,98 гола за игру).

Среди команд больше всех забили Англия, Франция – по 20 мячей, Аргентина – 19, Бельгия – 14, Испания и Норвегия – по 13. А среди игроков француз Килиан Мбаппе – 10 голов, аргентинец Лионель Месси – 8, англичанин Джуд Беллингем и норвежец Эрлинг Холланд – по 7.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ