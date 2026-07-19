Чемпионат мира19 июля 2026, 12:07 | Обновлено 19 июля 2026, 12:12
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Деклан Райс стал автором одного из самых быстрых голов в матчах за бронзу
Хавбек англичан открыл счет в поединке с Францией на 3-й минуте
19 июля 2026, 12:07 | Обновлено 19 июля 2026, 12:12
143
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В матче за третье место с Францией (6:4) 27-летний полузащитник сборной Англии Деклан Райс вывел свою команду вперед уже на 3-й минуте. Быстрее забивали в поединках за бронзу только турок Хакан Шюкюр на ЧМ-2002 и немец Эрнст Ленер на ЧМ-1934.
К слову, команды, открывавшие счет в утешительных финалах до 10-й минуты, неизменно одерживали в итоге победу.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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