Деклан Райс стал автором одного из самых быстрых голов в матчах за бронзу

В матче за третье место с Францией (6:4) 27-летний полузащитник сборной Англии Деклан Райс вывел свою команду вперед уже на 3-й минуте. Быстрее забивали в поединках за бронзу только турок Хакан Шюкюр на ЧМ-2002 и немец Эрнст Ленер на ЧМ-1934.

К слову, команды, открывавшие счет в утешительных финалах до 10-й минуты, неизменно одерживали в итоге победу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ