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  4. Деклан Райс стал автором одного из самых быстрых голов в матчах за бронзу
Чемпионат мира
19 июля 2026, 12:07 | Обновлено 19 июля 2026, 12:12
143
0

Деклан Райс стал автором одного из самых быстрых голов в матчах за бронзу

Хавбек англичан открыл счет в поединке с Францией на 3-й минуте

19 июля 2026, 12:07 | Обновлено 19 июля 2026, 12:12
143
0
Деклан Райс стал автором одного из самых быстрых голов в матчах за бронзу
Getty Images/Global Images Ukraine
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В матче за третье место с Францией (6:4) 27-летний полузащитник сборной Англии Деклан Райс вывел свою команду вперед уже на 3-й минуте. Быстрее забивали в поединках за бронзу только турок Хакан Шюкюр на ЧМ-2002 и немец Эрнст Ленер на ЧМ-1934.

К слову, команды, открывавшие счет в утешительных финалах до 10-й минуты, неизменно одерживали в итоге победу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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