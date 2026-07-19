Не дотянул до рекорда Фонтена. 14 результативных действий Мбаппе на ЧМ-2026
Вспомним футболистов с наибольшим количеством результативных действий в одном розыгрыше ЧМ
27-летний нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе отличился 12, 13 и 14 результативными действиями на ЧМ-2026.
Произошло это в матче за третье место против сборной Англии, в котором француз отличился дублем и ассистом.
Теперь в активе Мбаппе на нынешнем мундиале 10 голов и 4 результативные передачи.
Лишь один игрок оформил большее количество результативных действий в одном розыгрыше чемпионата мира: Жюст Фонтен (Франция, 1958, 15)
Игроки с наибольшим количеством результативных действий в одном розыгрыше чемпионата мира:
- 15 (13+2) – Жюст Фонтен (Франция), 1958
- 14 (10+4) – Килиан Мбаппе (Франция), 2026
- 13 (11+2) – Шандор Кочиш (Венгрия), 1954
- 13 (10+3) – Герд Мюллер (ФРГ), 1970
- 12 (8+4) – Адемир (Бразилия), 1950
- 11 (3+8) – Раймон Копа (Франция), 1958
- 11 (3+8) – Фриц Вальтер (ФРГ), 1954
Результативные действия Килиана Мбаппе на ЧМ-2026 (14)
- Англия – дубль и ассист
- Марокко – гол и ассист
- Парагвай – гол
- Швеция – дубль
- Норвегия – два ассиста
- Ирак – дубль
- Сенегал – дубль
🇫🇷 MBAPPÉ IS A WORLD CUP MONSTER!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 19, 2026
⚽️ 14 goal involvements (10 goals + 4 assists) at the 2026 World Cup — the SECOND-BEST single-tournament tally in HISTORY!
⏳ He’s ONE AWAY from smashing Fontaine’s legendary record
🔝 4 all-time:
1️⃣ 🇫🇷 Fontaine 1958 — 15 (13G+2A)
2️⃣ 🇫🇷… pic.twitter.com/4XIzXKDrnV
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