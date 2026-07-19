Не дотянул до рекорда Фонтена. 14 результативных действий Мбаппе на ЧМ-2026

27-летний нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе отличился 12, 13 и 14 результативными действиями на ЧМ-2026.

Произошло это в матче за третье место против сборной Англии, в котором француз отличился дублем и ассистом.

Теперь в активе Мбаппе на нынешнем мундиале 10 голов и 4 результативные передачи.

Лишь один игрок оформил большее количество результативных действий в одном розыгрыше чемпионата мира: Жюст Фонтен (Франция, 1958, 15)

Игроки с наибольшим количеством результативных действий в одном розыгрыше чемпионата мира:

15 (13+2) – Жюст Фонтен (Франция), 1958

14 (10+4) – Килиан Мбаппе (Франция), 2026

13 (11+2) – Шандор Кочиш (Венгрия), 1954

13 (10+3) – Герд Мюллер (ФРГ), 1970

12 (8+4) – Адемир (Бразилия), 1950

11 (3+8) – Раймон Копа (Франция), 1958

11 (3+8) – Фриц Вальтер (ФРГ), 1954

Результативные действия Килиана Мбаппе на ЧМ-2026 (14)

Англия – дубль и ассист

Марокко – гол и ассист

Парагвай – гол

Швеция – дубль

Норвегия – два ассиста

Ирак – дубль

Сенегал – дубль