Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не дотянул до рекорда Фонтена. 14 результативных действий Мбаппе на ЧМ-2026
Чемпионат мира
19 июля 2026, 10:52 |
280
0

Не дотянул до рекорда Фонтена. 14 результативных действий Мбаппе на ЧМ-2026

Вспомним футболистов с наибольшим количеством результативных действий в одном розыгрыше ЧМ

19 июля 2026, 10:52 |
280
0
Не дотянул до рекорда Фонтена. 14 результативных действий Мбаппе на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

27-летний нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе отличился 12, 13 и 14 результативными действиями на ЧМ-2026.

Произошло это в матче за третье место против сборной Англии, в котором француз отличился дублем и ассистом.

Теперь в активе Мбаппе на нынешнем мундиале 10 голов и 4 результативные передачи.

Лишь один игрок оформил большее количество результативных действий в одном розыгрыше чемпионата мира: Жюст Фонтен (Франция, 1958, 15)

Игроки с наибольшим количеством результативных действий в одном розыгрыше чемпионата мира:

  • 15 (13+2) – Жюст Фонтен (Франция), 1958
  • 14 (10+4) – Килиан Мбаппе (Франция), 2026
  • 13 (11+2) – Шандор Кочиш (Венгрия), 1954
  • 13 (10+3) – Герд Мюллер (ФРГ), 1970
  • 12 (8+4) – Адемир (Бразилия), 1950
  • 11 (3+8) – Раймон Копа (Франция), 1958
  • 11 (3+8) – Фриц Вальтер (ФРГ), 1954

Результативные действия Килиана Мбаппе на ЧМ-2026 (14)

  • Англия – дубль и ассист
  • Марокко – гол и ассист
  • Парагвай – гол
  • Швеция – дубль
  • Норвегия – два ассиста
  • Ирак – дубль
  • Сенегал – дубль
По теме:
ТЧУАМЕНИ: «Тренер произнес невероятную речь в перерыве»
Танцуют не все. Но царь танцует обязательно
Мбаппе взял слово после поражения от Англии и сделал заявление о Месси
Жюст Фонтен Килиан Мбаппе ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу рекорд
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Футбол | 18 июля 2026, 10:13 28
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами

На украинца претендуют «Нью-Йорк» и «Трабзонспор»

ФОТО. Реакция Килиана Мбаппе на феерический матч с Англией на ЧМ-2026
Футбол | 19 июля 2026, 03:56 2
ФОТО. Реакция Килиана Мбаппе на феерический матч с Англией на ЧМ-2026
ФОТО. Реакция Килиана Мбаппе на феерический матч с Англией на ЧМ-2026

Даже дубль от капитана не спас Францию ​​от неудачи

Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Бокс | 18.07.2026, 22:22
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
ВИДЕО. Шакира выпустила специальную версию хита перед финалом ЧМ
Футбол | 19.07.2026, 08:42
ВИДЕО. Шакира выпустила специальную версию хита перед финалом ЧМ
ВИДЕО. Шакира выпустила специальную версию хита перед финалом ЧМ
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Бокс | 18.07.2026, 09:46
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
19.07.2026, 07:17 2
Бокс
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
19.07.2026, 02:04 54
Футбол
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
18.07.2026, 08:43 16
Волейбол
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
17.07.2026, 20:05 6
Волейбол
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
19.07.2026, 02:35
Футбол
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
18.07.2026, 09:06 28
Футбол
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
18.07.2026, 07:24 18
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
17.07.2026, 08:13 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем