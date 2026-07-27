Андрей ВОРОНИН: «Его не надо ровнять с Месси. Это игроки разного уровня»

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин высказался о сравнении восьмикратного обладателя «Золотого мяча» аргентинца Лионеля Месси и испанского вундеркинда каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Я думаю, пока рано сравнивать Месси и Ямаля. Совершенно разный калибр. Месси уже состоялся, а Ямаль только на начальной стадии своей карьеры», – сказал Воронин.

Ранее бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин рассказал, что в свое время Андрей Шевченко предлагал ему войти в тренерский штаб сборной Украины.