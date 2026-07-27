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  4. Андрей ВОРОНИН: «Его не надо ровнять с Месси. Это игроки разного уровня»
Чемпионат мира
27 июля 2026, 04:32 |
403
0

Андрей ВОРОНИН: «Его не надо ровнять с Месси. Это игроки разного уровня»

Украинец – о сравнении Месси и Ямаля

27 июля 2026, 04:32 |
403
0
Андрей ВОРОНИН: «Его не надо ровнять с Месси. Это игроки разного уровня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Воронин
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Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин высказался о сравнении восьмикратного обладателя «Золотого мяча» аргентинца Лионеля Месси и испанского вундеркинда каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Я думаю, пока рано сравнивать Месси и Ямаля. Совершенно разный калибр. Месси уже состоялся, а Ямаль только на начальной стадии своей карьеры», – сказал Воронин.

Ранее бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин рассказал, что в свое время Андрей Шевченко предлагал ему войти в тренерский штаб сборной Украины.

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Андрей Воронин Лионель Месси Ламин Ямаль
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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