  4. Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
14 мая 2026, 22:32
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное

Андрей рассказал, что мог попасть в тренерский штаб сборной Украины во время работы Шевченко

УАФ. Андрей Воронин

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин рассказал, что в свое время Андрей Шевченко предлагал ему войти в тренерский штаб сборной Украины.

– Шовковский в недавнем интервью говорил, что вас рассматривали в качестве ассистента в сборной при Шевченко, но в итоге остановили свой выбор на СаШо. Контактировала ли тогда с вами УАФ по поводу работы, если да, то почему не сложилось?

– Да, мне действительно позвонил Андрей Шевченко и предложил присоединиться к тренерскому штабу. Со мной должны были связаться по поводу дальнейших шагов. Но этого не произошло.

Никто так и не позвонил. Возможно, не хватило смелости, сами понимали, как это будет выглядеть со стороны. В любом случае это был хороший урок. Выводы для себя я сделал.

