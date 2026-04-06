Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин напомнил о своей позиции по поводу войны в Украине.

«Я уехал из России первым, расторг контракт, хороший контракт. Уехал не по «семейным обстоятельствам», а публично осудил войну и сказал, что не смогу жить в стране, которая бомбит украинские города и убивает людей. В Германии я сразу высказал свою позицию во всех ведущих изданиях.

Даже в Италии я первым дал интервью Gazzetta dello Sport, хотя моя карьера никак с ней не связана. Позвонили — я ответил. Я помогал и помогаю беженцам не для TikTok, а по зову сердца. Меня так воспитали. Но при этом я плохо говорю на украинском и не бегаю с флагом перед камерами, не лезу в политику и за должности, не снимаю себя для TikTok или YouTube», — сказал Воронин.