Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Украина. Премьер лига
06 апреля 2026, 09:15 |
3

Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии

Воронин – о войне в Украине

УАФ. Андрей Воронин

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин напомнил о своей позиции по поводу войны в Украине.

«Я уехал из России первым, расторг контракт, хороший контракт. Уехал не по «семейным обстоятельствам», а публично осудил войну и сказал, что не смогу жить в стране, которая бомбит украинские города и убивает людей. В Германии я сразу высказал свою позицию во всех ведущих изданиях.

Даже в Италии я первым дал интервью Gazzetta dello Sport, хотя моя карьера никак с ней не связана. Позвонили — я ответил. Я помогал и помогаю беженцам не для TikTok, а по зову сердца. Меня так воспитали. Но при этом я плохо говорю на украинском и не бегаю с флагом перед камерами, не лезу в политику и за должности, не снимаю себя для TikTok или YouTube», — сказал Воронин.

По теме:
Склоним головы. Именитый альпинист отдал жизнь за Украину
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
ФОТО. Кривбасс и ЛНЗ почтили жертв обстрела Кривого Рога 04.04.2025
Андрей Воронин российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(167)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Футбол | 06 апреля 2026, 09:12 4
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера
Источник: зафиксирована смерть экс-коуча Динамо и Шахтера

Отмечается, что у Луческу наступила смерть мозга

Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Футбол | 06 апреля 2026, 10:07 3
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ
Бывшего футболиста Динамо остановили в автобусе и призвали в ВСУ

Колесник рассказал, как призвали Максима Казакова

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Футбол | 06.04.2026, 06:58
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
Футбол | 06.04.2026, 09:28
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
Названа сборная, с которой должна сыграть Украина. Брат по несчастью
Кто для Ман Сити и Челси? Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Англии
Футбол | 05.04.2026, 22:04
Кто для Ман Сити и Челси? Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Англии
Кто для Ман Сити и Челси? Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Англии
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
В якому році розірвав контракт? Навіть якщо в 2014, все одно є питання: а до 2014 мізків не було бачити яким лайном всю історію була росія?
Ответить
-1
А від касапсього язика не відмовився...
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 33
Футбол
Решение принято. Мудрик заключил тайное соглашение
Решение принято. Мудрик заключил тайное соглашение
04.04.2026, 11:27 2
Футбол
Новый президент, отсутствие главного тренера и даже Буданов
Новый президент, отсутствие главного тренера и даже Буданов
04.04.2026, 12:11
Другие виды
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
05.04.2026, 09:22
Бокс
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
04.04.2026, 20:02 357
Футбол
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
05.04.2026, 01:52 48
Бокс
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
04.04.2026, 20:53 16
Футбол
Олег Саленко дал оценку поражению Динамо в поединке с Карпатами
Олег Саленко дал оценку поражению Динамо в поединке с Карпатами
04.04.2026, 21:44 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем