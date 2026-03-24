Андрей ВОРОНИН: «Мне было нелегко. Называть это выживанием нельзя»
Футболист вспомнил о переезде в Германию
Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин вспомнил свой переезд в чемпионат Германии, где провел большую часть своей карьеры
– Давайте немного о вашей карьере. Вы уехали в «Боруссию» совсем юным. Как парень из Одессы выжил в суровой немецкой системе без знания языка и поддержки? Что было самым сложным в быту?
– Называть это выживанием нельзя, если вспоминать и оценивать сегодня. Клуб создавал все условия. Но было нелегко: я фактически был ребенком, скучал по родителям и друзьям. Попал в совершенно другой мир – другой язык, другая культура. Но со временем освоился, выучил язык, нашел друзей и круг общения.
