Андрей ВОРОНИН: «Мне было нелегко. Называть это выживанием нельзя»

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин вспомнил свой переезд в чемпионат Германии, где провел большую часть своей карьеры

– Давайте немного о вашей карьере. Вы уехали в «Боруссию» совсем юным. Как парень из Одессы выжил в суровой немецкой системе без знания языка и поддержки? Что было самым сложным в быту?

– Называть это выживанием нельзя, если вспоминать и оценивать сегодня. Клуб создавал все условия. Но было нелегко: я фактически был ребенком, скучал по родителям и друзьям. Попал в совершенно другой мир – другой язык, другая культура. Но со временем освоился, выучил язык, нашел друзей и круг общения.