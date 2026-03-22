  4. Андрей ВОРОНИН: «Мне посчастливилось играть с моим кумиром Марадоной»
22 марта 2026, 21:46
Андрей Воронин заверил, что футбольные звезды показывают свой авторитет на поле, а не в раздевалке

Bild. Андрей Воронин

Экс-форвард «Ливерпуля» Андрей Воронин вспомнил времена, когда выходил на поле с легендарными футболистами.

Ваша связка с Шевченко в сборной была эталонной, но вне поля вы казались разными по темпераменту. Каким Андрей Николаевич был в раздевалке, когда камеры выключались? Он давил своим авторитетом?

– У меня вопрос: что значит «давить авторитетом в раздевалке»? Авторитет – понятие относительное. Например, мне удалось играть и находиться в раздевалке с моим кумиром Диего Марадоной. Это было во время матча Сборной Звезд. Со мной в раздевалке были и Стивен Джеррард, и тот же Бербатов, Фернандо Торрес, Хаби Алонсо, чемпионы мира Хуан и Маскерано.

И все они показывали свой авторитет на поле, а не в раздевалке. Одно из качеств почти всех выдающихся футболистов – они никогда не ставят себя выше других. Шева был частью нашей команды. Отношения с ним были дружественны и на поле, и в жизни. А темперамент у каждого свой.

Свои лучшие футбольные годы Воронин провел в «Байере» и «Ливерпуле». Также в его активе 8 голов в 74 матчах за сборную.

