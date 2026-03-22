Андрей ВОРОНИН: «Это страшная боль. Помогаю чем могу»
Бывший футболист сборной Украины отреагировал на постоянные обстрелы родной Одессы
Бывший форвард национальной сборной Украины Андрей Воронин отреагировал на постоянные обстрелы родной Одессы со стороны России с начала полномасштабного вторжения.
– Одесса сейчас под постоянными обстрелами. Какие чувства у вас возникают, когда вы видите новости о прилетах в родные места?
— Постоянно нахожусь на связи с друзьями. Помогаю, чем могу. Это страшная боль, – сказал Воронин.
Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниэль победил Бульмейстерса
Шведка и француженка держали интригу до последнего