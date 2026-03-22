Андрей ВОРОНИН: «Это страшная боль. Помогаю чем могу»

Бывший форвард национальной сборной Украины Андрей Воронин отреагировал на постоянные обстрелы родной Одессы со стороны России с начала полномасштабного вторжения.

– Одесса сейчас под постоянными обстрелами. Какие чувства у вас возникают, когда вы видите новости о прилетах в родные места?

— Постоянно нахожусь на связи с друзьями. Помогаю, чем могу. Это страшная боль, – сказал Воронин.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.