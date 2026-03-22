Дебютант сборной Украины: «Я в шоке. Это была мечта детства»

Защитник житомирского Полесья Борис Крушинский поделился эмоциями от дебютного вызова в расположение национальной сборной Украины.

— Борис, в марте ты стал отцом и получил дебютный вызов в сборную. Как справляешься с эмоциями перед матчем со Швецией?

— Март у меня вообще очень эмоциональный. То, что у меня родилась дочь, и сразу после этого я узнал о вызове в национальную команду, это нечто невероятное. Я был очень доволен, даже в шоке.

Это мечта с детства, к которой я шел, и очень хотел, чтобы она стала реальностью. И сейчас она стала реальностью. Я благодарен Богу за такой шанс и хочу использовать его по максимуму. А с эмоциями справляюсь нормально. Конечно, иногда они зашкаливают, но я стараюсь их контролировать.

— Как и от кого ты узнал о попадании в финальную заявку на плей-офф чемпионата мира?

– Мне сказал Жора Бущан. Мы сидели на базе, кажется, это был обед. Он мне об этом сказал, а чуть позже я увидел расширенный список, который уже распространялся в Инстаграмме. Смотрю: я в расширенном списке — классно. А когда опубликовали официальную заявку, я был максимально шокирован.

— У тебя был уже личный разговор с Сергеем Ребровым, возможно, по телефону?

— Нет, разговора еще не было, – сказал Борис.

В первом раунде плей-офф в ЧМ-2026 Украина сыграет против Швеции, а в случае победы над шведами подопечные Сергея Реброва на формально домашнем поле будут принимать победителя пары Польша – Албания.