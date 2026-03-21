Борис КРУШИНСКИЙ: «Рядом с Усиком хочется драться друг за друга»
Полузащитник «Полесья» Борис Крушинский поделился впечатлениями от игры в футбол вместе со знаменитым боксером Александром Усиком.
– Расскажи об Александре Усике. Какой он как футболист?
– Он настоящий лидер. Когда Усик на поле – это чувствуется. Мы даже хотим играть более агрессивно, когда он рядом. Хочется драться друг за друга. Была ситуация в одном матче, когда началась схватка, — Саша сразу подбежал, начал всех успокаивать.
– Тренируется ли он вместе с вами?
– В последнее время на базе его не было, но если он в Украине – всегда приезжает. На сборах он тренировался с нами почти каждый день. Он очень любит «Полесье» и поддерживает команду.
Александр Усик провел два матча за «Полесье», последний – на недавнем тренировочном сборе житомирян в Испании. Боксер вышел на замену на 75-й минуте, а его команда выиграла у «Ванкувер Вайткепс» со счетом 2:0.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Виктора есть карты на руках
Магучих, Левченко и Дорощук провели классный турнир