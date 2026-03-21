Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Борис КРУШИНСКИЙ: «Рядом с Усиком хочется драться друг за друга»
Украина. Премьер лига
21 марта 2026, 21:09 | Обновлено 21 марта 2026, 21:10
Полузащитник «Полесья» Борис Крушинский поделился впечатлениями от игры в футбол вместе со знаменитым боксером Александром Усиком.

Расскажи об Александре Усике. Какой он как футболист?

– Он настоящий лидер. Когда Усик на поле – это чувствуется. Мы даже хотим играть более агрессивно, когда он рядом. Хочется драться друг за друга. Была ситуация в одном матче, когда началась схватка, — Саша сразу подбежал, начал всех успокаивать.

Тренируется ли он вместе с вами?

– В последнее время на базе его не было, но если он в Украине – всегда приезжает. На сборах он тренировался с нами почти каждый день. Он очень любит «Полесье» и поддерживает команду.

Александр Усик провел два матча за «Полесье», последний – на недавнем тренировочном сборе житомирян в Испании. Боксер вышел на замену на 75-й минуте, а его команда выиграла у «Ванкувер Вайткепс» со счетом 2:0.

Борис Крушинский Полесье Житомир Александр Усик
Руслан Полищук Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем