Дебютант сборной Украины отреагировал на слухи об интересе из АПЛ

Защитник житомирского Полесья Борис Крушинский отреагировал на слухи о возможном переходе в Брентфорд.

– В СМИ появилась информация, что тобой интересуется Брентфорд, который планирует отправить своих скаутов на матчи сборной Украины. Тебе об этом что-нибудь известно?

— Да, видел новости, но ничего конкретного не знаю, поэтому не могу комментировать, — сказал Борис.

Крушинский стал одним из дебютантов Реброва, получив вызов на мартовские матчи национальной команды. За Брентфорд уже выступает еще один игрок сборной Украины – Егор Ярмолюк.