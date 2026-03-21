Дебютант сборной Украины отреагировал на слухи об интересе из АПЛ
Борис Крушинский сделал лаконичное заявление
Защитник житомирского Полесья Борис Крушинский отреагировал на слухи о возможном переходе в Брентфорд.
– В СМИ появилась информация, что тобой интересуется Брентфорд, который планирует отправить своих скаутов на матчи сборной Украины. Тебе об этом что-нибудь известно?
— Да, видел новости, но ничего конкретного не знаю, поэтому не могу комментировать, — сказал Борис.
Крушинский стал одним из дебютантов Реброва, получив вызов на мартовские матчи национальной команды. За Брентфорд уже выступает еще один игрок сборной Украины – Егор Ярмолюк.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
