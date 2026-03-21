  Дебютант сборной Украины отреагировал на слухи об интересе из АПЛ
21 марта 2026, 14:53 |
400
0

Дебютант сборной Украины отреагировал на слухи об интересе из АПЛ

Борис Крушинский сделал лаконичное заявление

21 марта 2026, 14:53 |
400
0
Дебютант сборной Украины отреагировал на слухи об интересе из АПЛ
ФК Полесье. Борис Крушинский

Защитник житомирского Полесья Борис Крушинский отреагировал на слухи о возможном переходе в Брентфорд.

– В СМИ появилась информация, что тобой интересуется Брентфорд, который планирует отправить своих скаутов на матчи сборной Украины. Тебе об этом что-нибудь известно?

— Да, видел новости, но ничего конкретного не знаю, поэтому не могу комментировать, — сказал Борис.

Крушинский стал одним из дебютантов Реброва, получив вызов на мартовские матчи национальной команды. За Брентфорд уже выступает еще один игрок сборной Украины – Егор Ярмолюк.

Борис Крушинский Брентфорд трансферы АПЛ трансферы трансферы УПЛ Полесье Житомир
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
