Дебютант сборной Украины заинтересовал клуб АПЛ. Известна сумма трансфера
Борис Крушинский может сменить клубную прописку
Защитник житомирского Полесья Борис Крушинский, получивший дебютный вызов в расположение национальной сборной Украины, может сменить клубную прописку.
По информации источника, английский Брентфорд рассматривает кандидатуру Бориса Крушинского для усиления состава. Клуб даже планирует отправить скаута на ближайшие матчи сборной, чтобы оценить потенциального новичка.
Причиной интереса к украинскому игроку является травма основного левого защитника команды Рико Генри и завершение его контракта. По информации, трансфер Крушинского может составить около 10 млн евро.
Крушинский стал одним из дебютантов Реброва, получив вызов на мартовские матчи национальной команды. За Брентфорд уже выступает еще один игрок сборной Украины – Егор Ярмолюк.
...
Це хіба що якщо не дай Бог доведеться 31-го грати товарняк, тоді вже так, у його буде більше на це часу себе показати.