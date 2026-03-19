Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Игрок Полесья: «Он – коняка. И такая коняка сборной Украины нужна»
Чемпионат мира
19 марта 2026, 14:15 | Обновлено 19 марта 2026, 14:16
483
0

Игрок Полесья: «Он – коняка. И такая коняка сборной Украины нужна»

Сарапий оценил вызов в сборную

ФК Полесье. Эдуард Сарапий

Защитнику Полесья Эдуарду Сарапию подтвердили информацию о переводе в основной список сборной Украины после травмы Максима Таловерова.

Он присоединится к своему партнеру в обороне Борису Крушинскому.

«Думаю, я больше готов к сборной, чем раньше. Тем более нас ждут такие важные матчи».

«У меня уже есть определенный опыт, и я ждал возможности. Половина состава сборной сломалась, и мне где-то повезло, но я работал ради этого шанса».

«Вызвали Крушинского? Рад за Борю, он слева от меня играет, мой напарник. Это и его работа, и работа тренерского штаба. Как они про него говорят – коняка. И такая коняка сборной нужна», – сказал Сарапий.

26 марта сборная Украины сыграет против Швеции в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026.

Эдуард Сарапий Борис Крушинский Полесье Житомир сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем