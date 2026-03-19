Игрок Полесья: «Он – коняка. И такая коняка сборной Украины нужна»

Защитнику Полесья Эдуарду Сарапию подтвердили информацию о переводе в основной список сборной Украины после травмы Максима Таловерова.

Он присоединится к своему партнеру в обороне Борису Крушинскому.

«Думаю, я больше готов к сборной, чем раньше. Тем более нас ждут такие важные матчи».

«У меня уже есть определенный опыт, и я ждал возможности. Половина состава сборной сломалась, и мне где-то повезло, но я работал ради этого шанса».

«Вызвали Крушинского? Рад за Борю, он слева от меня играет, мой напарник. Это и его работа, и работа тренерского штаба. Как они про него говорят – коняка. И такая коняка сборной нужна», – сказал Сарапий.

26 марта сборная Украины сыграет против Швеции в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026.